Donald Trump'tan eşi Melania Trump'a doğum günü kutlaması

Sosyal medyadan birçok önemli konu hakkında kararlarını ve açıklamalarını yayınlayan ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın doğum gününü de Twitter hesabından yaptğı paylaşımla kutladı. ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump'ın doğum gününü tek cümleyle sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Trump, geçen yılların aksine bu yıl doğum günü paylaşımında fotoğraf kullanmadı. ABD Başkanı, ”First Lady'miz Melania'nın doğum günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. 2005 yılında Trump'la dünyaevine giren Slovenya doğumlu Melania Trump 50 yaşına girdi.