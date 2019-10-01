Dostlarından ve sevenlerinden Tarık Ünlüoğlu paylaşımları (Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti)
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi sinde Ünal Bey karakterine hayat veren usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Meslektaşları ve sevenleri usta oyuncunun ardından duygularını sosyal medyadan paylaştı.
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Sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. İşte dostlarından Tarık Ünlüoğlu mesajları...
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2Oktay Kaynarca
"Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..."
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Can Yılmaz
Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun.
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Gökhan Yavuz:
Nur içinde Uyu Tarık abi ... Mekanın Cennet Olsun
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5Kenan Çoban: Abim Mekanın cennet olsun
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Fettah Can: Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun Tarık abi. Başımız sağolsun.
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Arzu Yanardağ:
Kendisiyle çalışma şansına eriştiğim büyük usta, güzel yürek Tarık Ünlüoğlu nur içinde yat. Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum
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8Emre Karayel: Ah be güzel abim. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Toprağın bol mekanın cennet olsun
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9Ebru Cündübeyoğlu: Ah Tarık ağabeyim
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Şahan Gökbakar: Allah Rahmet eylesin... Tarık abi seni seviyoruz, nur içinde yat...
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11Seda Sayan: Mekanın cennet olsun canım ağabeyim
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12İbrahim Büyükak: Başımız sağ olsun
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14Derya Baykal: Ahhh benim güzel arkadaşım, hepmizi yaktın acımız sonsuz.. Hepimizin başı sağolsun.
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15Bekir Aksoy: DoğrulanmışCanım abim çok çok üzücü bu haberi almak... Çok erken oldu aramızdan ayrılman ama inan bize bıraktıkların unutulacak gibi değil... Başımız sağolsun...
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16Önder Açıkbaş: Tarık abi de gitti. bkm mutfak’ta sever izlerdi bizi..melek kalpli tam bir abiydi..mekanın cennet olsun tarık abi.
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17Can Yılmaz: Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun.
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18Seda Bakan: Canım Tarık abim, inanamıyorum... Çok erken oldu bu. Seni tanımış olduğum için çok şanslıyım, çok güzel anılarımız oldu... Allah Gülenay ablaya, ailene ve tüm sevenlerine sabır versin. Nur içinde yat.
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19Deniz Seki: DoğrulanmışNasıl bir sene oluyor, ne acı haberler alıyoruz, nasıl önemli değerleri kaybediyoruz. Başımız sağolsun. Allah mekanını cennet eylesin Tarık abi. Canım Gülenay Kalkan Allah sabır versin.
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20Pınar Altuğ: Tarık abi. Mekanın cennet olsun