Dostlarından ve sevenlerinden Tarık Ünlüoğlu paylaşımları (Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti)

1 Sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun hayatını kaybetmesi sevenlerini ve meslektaşlarını yasa boğdu. İşte dostlarından Tarık Ünlüoğlu mesajları...

2 Oktay Kaynarca

"Abimmmm ... Mekanın cennet olsun canım abimmm..."





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Can Yılmaz

Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun.

4 Gökhan Yavuz: Nur içinde Uyu Tarık abi ... Mekanın Cennet Olsun

5 Kenan Çoban: Abim Mekanın cennet olsun

6 Fettah Can: Allah rahmet eylesin mekanın cennet olsun Tarık abi. Başımız sağolsun.

7 Arzu Yanardağ: Kendisiyle çalışma şansına eriştiğim büyük usta, güzel yürek Tarık Ünlüoğlu nur içinde yat. Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum

8 Emre Karayel: Ah be güzel abim. O kadar üzüldüm ki anlatamam. Toprağın bol mekanın cennet olsun

9 Ebru Cündübeyoğlu: Ah Tarık ağabeyim

10 Şahan Gökbakar: Allah Rahmet eylesin... Tarık abi seni seviyoruz, nur içinde yat...

11 Seda Sayan: Mekanın cennet olsun canım ağabeyim

12 İbrahim Büyükak: Başımız sağ olsun

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14 Derya Baykal: Ahhh benim güzel arkadaşım, hepmizi yaktın acımız sonsuz.. Hepimizin başı sağolsun.

15 Bekir Aksoy: DoğrulanmışCanım abim çok çok üzücü bu haberi almak... Çok erken oldu aramızdan ayrılman ama inan bize bıraktıkların unutulacak gibi değil... Başımız sağolsun...

16 Önder Açıkbaş: Tarık abi de gitti. bkm mutfak’ta sever izlerdi bizi..melek kalpli tam bir abiydi..mekanın cennet olsun tarık abi.

17 Can Yılmaz: Ekim ayı için iyi dileklerimiz 1 saatte boşa çıktı. Kıymetli oyuncu abimiz Tarık Ünlüoğlu bir süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle maalesef vefat etti. Ailesine ve sevenlerine sabır dilerim. Mekanı Cennet olsun.

18 Seda Bakan: Canım Tarık abim, inanamıyorum... Çok erken oldu bu. Seni tanımış olduğum için çok şanslıyım, çok güzel anılarımız oldu... Allah Gülenay ablaya, ailene ve tüm sevenlerine sabır versin. Nur içinde yat.

19 Deniz Seki: DoğrulanmışNasıl bir sene oluyor, ne acı haberler alıyoruz, nasıl önemli değerleri kaybediyoruz. Başımız sağolsun. Allah mekanını cennet eylesin Tarık abi. Canım Gülenay Kalkan Allah sabır versin.