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Dövmeli fenomen Amber Luke'un son dövmesine tepki

Instagram’ın dövmeli fenomeni Amber Luke, yanağına yaptırdığı son dövmesi ile tepki çekti.

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    Instagram’ın dövmeli fenomeni Avustralyalı model Amber Luke, son yaptırdığı dövme ile tepki çekti.

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    Vücudunun neredeyse tamamında dövme bulunan 24 yaşındaki Luke, yüzüne “666” dövmesi yaptırdı.
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    Şeytanın sembolü olarak bilinen 666, Luke’un takipçilerinin olumsuz eleştirileri bombardımanına yol açtı.
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    Dövmeli fenomen, bugüne dek vücudundaki dövmelere yaklaşık 25 bin dolar harcadı.
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    Luke’ın gözlerinde ve dilinde bile dövme bulunuyor.
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