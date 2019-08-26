Dövmeli fenomen Amber Luke'un son dövmesine tepki
Instagram’ın dövmeli fenomeni Amber Luke, yanağına yaptırdığı son dövmesi ile tepki çekti.
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Instagram’ın dövmeli fenomeni Avustralyalı model Amber Luke, son yaptırdığı dövme ile tepki çekti.
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2Vücudunun neredeyse tamamında dövme bulunan 24 yaşındaki Luke, yüzüne “666” dövmesi yaptırdı.
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3Şeytanın sembolü olarak bilinen 666, Luke’un takipçilerinin olumsuz eleştirileri bombardımanına yol açtı.
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4Dövmeli fenomen, bugüne dek vücudundaki dövmelere yaklaşık 25 bin dolar harcadı.
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5Luke’ın gözlerinde ve dilinde bile dövme bulunuyor.