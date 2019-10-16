Down Sendromlu bir babanın oğlu olan Sader: Onunla gurur duyuyorum
Down Sendromlu bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen ve şimdi Hama Üniversitesi'nde diş hekimliği eğitimi alan Suriyeli Sader Issa, “Hayatım boyunca ihtiyacım olduğunda en büyük desteği bana babam verdi” diyor.
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Down Sendromlu bir ebeveynin çocuğu olmak nasıl bir duygudur? Yanıtı Suriye'de Hama Üniversitesi'nde diş hekimliği öğrencisi olan Sader Issa veriyor. Down Sendromlu babasının ona en az diğer babalar kadar sevgi ve ilgi gösterdiğini, çocukluğunu diğer çocuklar gibi yaşaması için elinden geleni yaptığını anlatıyor.
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ABD’deki Ulusal Down Sendromu Kongresi’nin (NDSC) ortaya çıkardığı Sader Issa ve babası Jad’in Bored Panda’da yer alan hikayesinde, Sader Issa, ailesini ve Down Sendromlu bir babanın oğlu olmayı anlattı.
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Sader asla babasından utanmıyor, aksine onunla gurur duyuyor. Bugün doğru değerlere sahip bir insan olmasında babasının yardımlarının etkisi olduğunu söyleyerek babasıyla gurur duyduğunu anlatan Sader, babası Jad ile kıskandıracak cinsten sevgi dolu bir ilişkileri olduğunu söylüyor.
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Sader, “Hayatım boyunca ihtiyacım olduğunda en büyük desteği bana babam verdi” diyor. Babasının, insanlara sevgisini, karşılığında bir şey istemeden ya da beklemeden gösterdiğini belirtiyor.
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Babası Jad’in kendisiyle gurur duyduğunu ve sık sık insanlara, “Benim oğlum doktor oldu” dediğini anlatan Saader, babasının aynı zamanda “Evet, ben Down Sendromluyum ama bu adamı büyüttüm ve onun doktor olması için tüm gücümle elimden geleni yaptım” derken gözlerinin neşe ve memnuniyet dolu olduğunu da belirtiyor.
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Sadece Down Sendromlu evebeynler çocuklarını değil, Down Sendromlu çocukları olan ebeveynler de çocuklarını seviyor. 2012’de Down Sendromlu çocuğu olan aileler üzerinde yapılan bir çalışma, yüzde 99’unun çocuklarını sevdiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, Down Sendromlu çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 97’si çocuklarıyla gurur duyduğunu söylerken, yüzde 79’u çocukları olduğu için hayatlarının daha pozitif olduğunu belirtti. Ebeveynlerin sadece yüzde 5’i çocuklarından utandığını ve yüzde 4’ü de onlara sahip olduğu için pişmanlık duyduğunu belirtti.
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ABD’deki Ulusal Down Sendromu Kongresi (NDSC), Down Sendromlu bireylerin ortalama ömrünün 1980’lerde 25 yılken artık 60 yaşa çıktığını belirtti. Ayrıca Down Sendromlu bireylerin bağımsız yaşayabildiklerini, üniversite eğitimi alabildiklerini ve evlenebildiklerini de anlattı.
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