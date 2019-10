Down Sendromlu bir babanın oğlu olan Sader: Onunla gurur duyuyorum

Sadece Down Sendromlu evebeynler çocuklarını değil, Down Sendromlu çocukları olan ebeveynler de çocuklarını seviyor. 2012’de Down Sendromlu çocuğu olan aileler üzerinde yapılan bir çalışma, yüzde 99’unun çocuklarını sevdiğini ortaya koydu. Çalışmaya göre, Down Sendromlu çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 97’si çocuklarıyla gurur duyduğunu söylerken, yüzde 79’u çocukları olduğu için hayatlarının daha pozitif olduğunu belirtti. Ebeveynlerin sadece yüzde 5’i çocuklarından utandığını ve yüzde 4’ü de onlara sahip olduğu için pişmanlık duyduğunu belirtti.