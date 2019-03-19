Down Sendromlu gençlerden süper model pozları
Engelli modellerin bağlı olduğu modellik ajansı Zebedee Management ile #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) hareketi işbirliği yaptı. İşte Down Sendromlu bireylere şans verildiğinde her birinin birer süper modele dönüşebildiğini gösteren proje...
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1Engelli modellerin bağlı olduğu modellik ajansı Zebedee Management ile #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) hareketi işbirliği yaptı ve ortaya Down Sendromlu modellerin moda fotoğrafları çıktı. Fotoğraflar, Down Sendromlu bireylere şans verildiğinde her birinin birer süper modele dönüşebildiğini gösteriyor.
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2#RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) kurucusu olan koreograf Daniel Vais, sadece Down Sendromlu modellerden oluşan modern ve yenilikçi bir moda fotoğrafı kitapçığı hazırladı.
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Zebedee Management, her yaş grubundan ve her tür engele sahip modelleri sunarak moda dünyasına güncelleme getiren bir ajans olmasıyla tanınıyor.
İşte Down Sendromlu modellerin güzelliğin farklı yüzünü gösterdikleri proje...
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4Ellie
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5Nino
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6Kate
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7Jack
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8Callum
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9Adam
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10Kathleen
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11Harry
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12Isabella
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13Gabriel
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14Cora
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15Chloe
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16Sara
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17Ben
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18Holly
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19Frankie
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20Grace