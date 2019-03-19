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Down Sendromlu gençlerden süper model pozları

Engelli modellerin bağlı olduğu modellik ajansı Zebedee Management ile #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) hareketi işbirliği yaptı. İşte Down Sendromlu bireylere şans verildiğinde her birinin birer süper modele dönüşebildiğini gösteren proje...

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    Engelli modellerin bağlı olduğu modellik ajansı Zebedee Management ile #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) hareketi işbirliği yaptı ve ortaya Down Sendromlu modellerin moda fotoğrafları çıktı. Fotoğraflar, Down Sendromlu bireylere şans verildiğinde her birinin birer süper modele dönüşebildiğini gösteriyor.
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    #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) kurucusu olan koreograf Daniel Vais, sadece Down Sendromlu modellerden oluşan modern ve yenilikçi bir moda fotoğrafı kitapçığı hazırladı.
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    Zebedee Management, her yaş grubundan ve her tür engele sahip modelleri sunarak moda dünyasına güncelleme getiren bir ajans olmasıyla tanınıyor.

    İşte Down Sendromlu modellerin güzelliğin farklı yüzünü gösterdikleri proje...

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    Ellie
  • 5

    Nino
  • 6

    Kate
  • 7

    Jack
  • 8

    Callum
  • 9

    Adam
  • 10

    Kathleen
  • 11

    Harry
  • 12

    Isabella
  • 13

    Gabriel
  • 14

    Cora
  • 15

    Chloe
  • 16

    Sara
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    Ben
  • 18

    Holly
  • 19

    Frankie
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    Grace
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