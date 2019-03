Down Sendromlu gençlerden süper model pozları

1

Engelli modellerin bağlı olduğu modellik ajansı Zebedee Management ile #RadicalBeautyProject (Radikal Güzellik Projesi) hareketi işbirliği yaptı ve ortaya Down Sendromlu modellerin moda fotoğrafları çıktı. Fotoğraflar, Down Sendromlu bireylere şans verildiğinde her birinin birer süper modele dönüşebildiğini gösteriyor.