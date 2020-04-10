Drake'den evleneceği kadın için çanta koleksiyonu

Şarkıcı Drake'in gelecekte evleneceği kadın için hazırladığı lüks çanta koleksiyonu gün yüzüne çıktı.

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10.04.2020 - 08:41

Dünyaca ünlü rapçi Drake 2017 yılında verdiği bir röportajda evleneceği kadına hediye etmek için lüks çanta koleksiyonu yaptığını açıklamış ve hayranlarının büyük merakını toplamıştı. Kanadalı şarkıcı, mimarlık dergisi Architectural Digest'e Toronto'daki evinin kapılarını açınca yıllardır merak edilen koleksiyon da gün yüzüne çıkmış oldu.







Derginin Twitter hesabından yayınlanan fotoğraflardan birinde Drake'in Hermes Birkin marka çanta koleksiyonu görülüyor. Evin giyinme odasına ait fotoğrafta, aynanın yansımasında görülen raflar tamamen lüks çantalarla dolu. Tamamı Hermes Birkin olan çantaların en ucuzunun fiyatı 40 bin dolardan başlıyor.







Fotoğraflarda görülen çantaların en pahalısı ise Hermes'in Himalaya Birkin modeli. Bu, dünyada en az sayıda üretilen çanta modeli olmasıyla meşhur ve açık artırma fiyatı 382 bin dolar.

1981 yılında üretilmeye başlanan Birkin çantalara sahip olmak hiç kolay değil. Çantadan ziyade bir statü simgesi olan Birkin'leri almak için uzun bekleme listeleri bulunuyor. 70'li yıllara damgasını vuran oyuncu Jane Birkin'den adını alan çantanın değeri altını bile sollayarak son 35 yılda yüzde 500 arttı.

İşte Drake'in Toronto'daki evinden fotoğraflar...