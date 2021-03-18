Drake'den Kim Kardashian'a mesaj

Yıldız şarkıcı Drake'in aralarının açık olduğu Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'a mesaj gönderdiği iddia edildi.
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18.03.2021 - 10:27
Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ı rapçi Drake yakın takibe aldı.
West ile araları açık olan Drake'in Kardashian'a mesaj attığı öne sürüldü.
Heat dergisinin iddiasına göre; 34 yaşındaki rapçi, Kim Kardashian ile yakınlaşmak için fırsat kolluyor.
Dergiye konuşan bir kaynak, "Drake, Kim'in Kanye'de ne bulduğunu hiçbir zaman anlayamadı" diye konuştu. Aynı kişi, Drake'in; Kim Kardashian için Kanye West'in doğru kişi olmadığı görüşünde olduğunu aktardı.
"Drake, kendisine tek bir söz söylemesi durumunda Kim ile görüşmeye hazır" diyen Kaynadığın iddiasına göre; Kardashian ile West'in boşanacağı kesinleştikten sonra Drake, Kardashian'a yaklaşmak için çaba göstermeye başladı.
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