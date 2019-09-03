Dua Lipa: Akıl sağlığımı korumak için sosyal medyayı sınırladım

1 Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Britanyalı Vogue'daki yeni röportajında, çoğunlukla şöhret nedeniyle gelen baskılara nasıl direndiğini ve sağlığını nasıl koruduğunu açıkladı.







2 Ailesinin ve arkadaşlarının büyük bir destek olduğunu söyleyen Lipa, Twitter ve Instagram gibi uygulamalarda geçirdiği zamanı sınırladığını söyledi.







3 24 yaşındaki şarkıcı, “Sosyal medyayı 'tadımlık' kullanmayı da öğrendim” dedi.







4 "Sosyal medya benim neslimin bir parçası" diyen Lipa, "Bu yüzden benim için fotoğraf paylaşmak, tweet atmak ve durum güncellemek gerçekten eğlenceli. Ancak, yakın olduğum siyasi düşüncelerden bahsettiğim için de çok fazla tepki aldım" ifadelerini kullandı.







5 “New Rules” şarkısıyla bilinen Dua Lipa, inandığı ve arkasında durduğu şeyler hakkında “kendini sorgulamaması” için bazen sosyal medyayı silmek istediğini ifade etti.





