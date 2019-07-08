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Dua Lipa ile Anwar Hadid aşklarını ilan etti

Yeni birlikteliğe yelken açtıkları iddialarıyla gündeme gelen Dua Lipa ile Anwar Hadid aşklarını ilan etti. İkili ilk kez bir festivalde görüntülendi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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    Dünyaca ünlü yıldız Dua Lipa, model Isaac Carew'den ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra yeni aşkını buldu.


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    23 yaşındaki Lipa, Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid'le birlikteliğe yelken açtı.


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    Geçtiğimiz günlerde birliktelik iddiaları ortaya atılan ikili Londra Hyde Park'ta düzenlenen bir festivalde objektiflere yansıdı.


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    The Sun gazetesinin haberine göre Gigi ve Bella Hadid kardeşlerla iyi arkadaş olan Lipa, Los Angeles’ta onlarla zaman geçirirken Anwar Hadid’le yakınlaştı.


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    Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi 20 yaşındaki Anwar Hadid de ablalarının izinden giderek modellik yapıyor.
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