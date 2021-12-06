Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa ile iki yıldır birlikte olduğu model sevgilisi Anwar Hadid yollarını ayırdı.

Haberler 06.12.2021 - 09:52

Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı - 1

Dünyaca ünlü şarkıcı (26) ile model Anwar Hadid (22) birlikteliklerini noktaladı.


Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı - 2

The Sun'da yer alan habere göre; İkilinin kariyerlerine odaklanmak için bir süredir görüşmediği aktarıldı. İddialara göre çift son 1.5 ayda hiç bir araya gelmedi.


Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı - 3

Dua Lipa’nın Londra ve Los Angeles’ta albüm kayıtlarına devam ettiği belirtilirken Hadid’in ise köpekleri Dexter ile New York’ta kaldığı kaydedildi.


Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı - 4

Çifte yakın bir kaynak, “İkisi de ilişkilerine ara verme fikrini konuşuyor. İlişkileri şu an krizden geçiyor ve sallantıda” dedi.


Dua Lipa ile Anwar Hadid ayrıldı - 5

İkili konuyla ilgili açıklama yapmazken Hadid bir süre önce Instagram hesabından, “Bana yol gösterdikleri ve kendimle mutlu kalmamı öğrettikleri için sevdiklerime şükran borçluyum” mesajını yazmıştı.

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