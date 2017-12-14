1 DUA LIPA Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan ve şu sıralar One Kiss şarkısıyla tüm dünyada müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Dua Lipa imajını yeniledi.

2 22 yaşındaki şarkıcı yeni görüntüsüyle çekilen karesini Instagram hesabından yayınladı.

3 SELENA GOMEZ Selena Gomez son birkaç ay içinde beğeniye sunduğu sürpriz saç değişimlerine devam ediyor. İlk olarak uzun saçlarına veda edip kusursuz lob kesimiyle karşımıza çıkan genç şarkıcı, ardından AMAs'de içindeki Madonna'yı ortaya çıkararak sarışın olmuştu.

4 Geçtiğimiz günlerde saçlarını tekrar doğal rengine boyatan güzel yıldız, takma saçlarla günden güne görünümünü yeniliyordu. Vogue.com.tr'nin haberine göre; birkaç gün önce marka yüzü olduğu Puma için Almanya'da bir etkinliğe katılan Selena, yine radikal bir değişimle bizi şaşırttı. Saçlarının altını kazıtan ve 'undercut' kulübüne dahil olan genç şarkıcı, yeni saç kesimini 'Her zaman ufak değişikliklere ihtiyaç vardır.' notuyla birlikte takipçileriyle paylaştı.

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Saç artisti Tim Duenas'ın ellerinden çıkan bu kesimi Lara Croft esintili bir örgüyle gözler önüne seren Selena, yeni saç modeliyle ensesindeki Roma rakamlarıyla yazılı '76' dövmesine de dikkatleri çekti. Görünümüyle oynamaktan çekinmeyen ve cesur güzellik adımlarıyla adından söz ettiren Selena Gomez'i sıkı takipteyiz.

6 BUKALEMUN GİBİ... Yıllardır aynı saç rengini mi kullanıyorsunuz? Ünlüler dünyasında işler biraz farklı. Hollywood'un saçları bukalemun kadar sık renk değiştiren cesur isimlerine göz atıyoruz...

7 Polonya asıllı İngiliz model ve oyuncu Emily Ratajkowski, yeni imajını sosyal medyada paylaştı.

8 Kahverengi uzun saçlarıyla bilinen Ratajkowski, kısa sarı saçlı bir fotoğrafını Instagram’a yükledi. Takipçilerinin bir kısmı oyuncunun yeni halini beğenirken, geriye kalanlar ise eski imajına gönderme yaptı. Ratajkowski’nin Theo James ile başrollerini paylaşacağı ‘Lying and Stealing’ için peruk denemesi yaptığı öğrenildi.

9 EN CESURLARDAN Rihanna saçında değişiklik yapmaktan korkmayan en cesur ünlülerden biri. Onu kızıl kıvırcık saçlarıyla da gördük, pembe pixie kesim saçlarıyla da. Son dönemdeki bob kesim saçları Rihanna'nın iddialı tarzının aksine sade görünse de, müzisyene cool bir hava kattığı kesin.

10 İLHAM PERİSİ OLDU Rihanna'nın geçtiğimiz yıl Met Gala'ya katıldığında, elbisesiyle bize büyük bir moda olayı yaşatırken saç modeli ve akseusarıyla da yılın ilham perisi olmuştu.

11 ASLA BURCU GİBİ Rihanna belki kova burcu kadını olabilir ama burada gerçek bir aslan burcu gibi görünmüyor mu? Sarı saçı favorimiz olmasa da bu görünümü Rihanna'ya alıştığımız iddialı havasını veriyor.

12 KAÇIRDIĞI RENK YOK Renkli saçların kraliçesi Katy Perry, son dönemde siyah saçlarından vazgeçmese de geçtiğimiz dönemlerde birçok farklı rengi denemişti. Katy'nin gözünden kaçmış bir renk var mı sence?

13 BOYUNU DA DEĞİŞTİRİYOR Doğal sarışın olan Katy, sadece saç rengini değil çeşitli saç boylarını da denemekten çekinmiyor.

14 ŞAŞIRTMIŞTI Kris Jenner'dan ilham alan Katy Perry, pixie saç kesimiyle 2015 yılındaki Met Gala'da bizi çok şaşırtmıştı.

15 AİLENİN EN KORKUSUZU Kylie Jenner, Jenner-Kardashian ailesinin saç konusunda en korkusuz olan üyesi. Ruh haline veya katılacağı davete göre sık sık saç rengini değiştiren Kylie, bu haliyle tüm takipçilerine ilham oluyor.

16 SAÇ DİPLERİ AYNI Saç diplerini özellikle boyamayan Kylie, yeşil saçlarıyla New York'ta.

17 DOĞAL KYLIE Met Gala'da siyah ve bob şeklinde kesilmiş saçlarıyla fazlasıyla doğal bir Kylie gördük. Bundan şikayet edemeyeceğimiz kadar güzel görünüyor.

18 SÜRPRİZLERLE DOLU Kızkardeşi Kylie kadar olmasa da Kim Kardashian da saç konusunda sürprizlerle dolu biri. Çoğu zaman saçını koyu renk ve orta boyda kullanan Kim, bazen şaşırtıcı olabiliyor.

19 FAVORİSİ OMBRE Kim'in favorileri arasında ombre de var.

20 ÖZEL ZAMANLARDA SARI Çok sık olmasa da Kim Kardashian'ı platin sarısı saçlarla görüyoruz. Kim bazı özel zamanlar için koyu saçlarından vazgeçebiliyor ama uzun sürmeden doğal haline geri dönmeyi tercih ediyor.

21 YARATICI TERCİHLER Tüm sanat yaşamı deneysellikten ibaret olan Lady Gaga, saçları konusunda da çok yaratıcı. Uzun sarı saçlarıyla tanıdığımız müzisyen, bugüne kadar her rengin her tonunu denedi.

22 GLAM'IN KARŞILIĞI Parlak gri saçları ve gözlerinin üstündeki parıltılı makyajla Lady Gaga, "glam" kelimesinin karşılığı gibi.

23 İKONİK DENEME David Bowie'den ilham alan Lady Gaga, turuncu saçlarıyla Bowie'nin ikonik görüntüsünü yakalamıştı.

24 KALABALIKTA KAYBOLMAZ Nicole Richie, kalabalıkta asla kaybolmasına izin vermeyecek kadar parlak saç renkleriyle ünlü. Hiçbir modeli ve rengi denemekten çekinmeyen Nicole'un pembe pixie saçları favorimiz.

25 GRİNİN EN İDDİALISI

Gri saç ve iddialı bir model! Bu modeli Nicole'dan daha iyi taşıyabilecek birini hayal edebilir misin?

26 EN SADE HALİ Nicole Richie'yi görebileceğin sade saç rengi ve modeli bu olmalı.

27 SÜRPRİZLERİ SEVİYOR Saç şekli ve rengi konusunda sürprizlerle dolu olan bir başka isimse Rita Ora! Toz pembe saçlarıyla kırmızı halıda yürürken diğer gün karşına pixie saçlarıyla çıkabilir.

28 EĞLENCELİ TERCİHLER Rita Ora, renkli saçlar konusunda en eğlenceli ünlülerden biri.

29 DETAYLAR ONA GÖRE Uzun sarı saçlarını atkuyruğu yapan ve kakülleriyle görünümüne nostaljik bir hava katan Rita, küçük detayalarda farklılaşabilen biri.

30 TERCİHİ EĞLENCELİ RENKLER Zayn Malik, eğlenceli renkleri kullanmaktan çekinmese de bazen sadece görünümünü güçlendirecek modeller kullanıyor. Şarkıcı, traşlanmış saçlarını bazen doğal haliyle kullanıyor bazen platin renginde ya da pespembe!

31 FOVORİN HANGİSİ ? Esmer Zayn mı yoksa sarı saçlı Zayn mı favorin?

32 PEMBE ZAYN Peki ya uzun saçlarını pembeye boyayan bir Zayn'a ne dersin?

33 ELEŞTİRİLER KORKUTMUYOR Saç modellerinde korkusuz ve eleştirilerden çekinmeyecek kadar özgüven sahibi olan Zendaya, denediği her saç şekliyle dikkat çekiyor.

34 OSCAR'DA ELİŞTİRİLDİ 2015 yılındaki Oscar Ödülleri'nde kullandığı saç modeliyle dikkat çeken Zendaya, sosyal medyadan gelen negatif eleştirilere verdiği olgun cevapla bir kez daha kalbimizi kazanmıştı!

35 MET GALA'YA DAMGA VURDU 2 Mayıs'ta yapılan Met Gala'nın en cesur saç modellerinden biri yine Zendaya'ya aitti.





36 YENİLİKLER ONA GÖRE Renkli saçları çok seven pop yıldızı Kesha, denediği modellerle de kırmızı halıya cool bir hava katıyor. Yeni şeyleri denemek tam ona göre.

37 MAKYAJI SAÇLARIYLA UYUMLU Örgüler ve dağınık modelleri kullanmayı da çok seven Kesha, makyaj konusunda da saçlarıyla uyumlu hareket etmeyi tercih ediyor.





38 SAÇLARDA GÖKKUŞAĞI Gökkuşağı saçı tam olarak bu olmalı!



















39 HEP SARIŞINDI Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan 35 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Christina Aguilera, Instagram'da kızıla boyattığı saçlarıyla çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Yeni haliyle hayranlarını hem şaşırtan hem de beğeni toplayan Aguilera için farklı benzetmeler yapıldı.

40 JESSICA RABBIT'E BENZETTİLER Bazı hayranları Aguilera'nın yeni görüntüsüyle Hollywood'un 1950'li yıllardaki "eski ekol" güzellerine benzediğini söylerken, bazıları onu çizgi film karakteri Jessica Rabbit'e benzetti.

41 KIM KARDASHIAN ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian, yeni şaç stilini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Her yaptığı olay olan Kim Kardashian, bu kez sarıya boyattığı saçlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 36 yaşındaki yıldız, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 1.6 milyon beğeni aldı.