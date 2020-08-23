Dua Lipa ve Anwar Hadid birlikte sörf yapmaya çalıştı

Ünlü şarkıcı Dua Lipa ile model kardeşler Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid, önceki gün Malibu'da sörf yapmaya çalışırken objektiflere takıldı. Sahile ikilinin neşesi damga vurdu. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid, Los Angeles'ın Malibu bölgesinde tatil yaparken görüntülendi. 24 yaşındaki şarkıcı ile ünlü modeller Gigi ve Bella Hadid'in 21 yaşındaki erkek kardeşi Anwar Hadid, birlikte sörf yapmaya çalıştı. Sahile, eğlenmeyi çok seven çiftin neşesi damga vurdu. Bir yıldır birlikte olan Lipa ve Hadid ikilisi, okyanusta romantik dakikalar da yaşadı. İşte çiftin neşeli ve romantik sörf denemesinden yansıyanlar...