Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf

Babası Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un adamları tarafından silah zoruyla kaçırılarak Dubai’ye getirilen Prenses Latifa’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

22.06.2021 - 13:26

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 1
Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum’un 2018’de ülkeden kaçmaya çalışırken yakalanan kızı 35 yaşındaki Prenses Latifa el Maktum’dan yeni görüntüler geldi.

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 2

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan AVM fotoğrafından sonra, Instagram'da yayınlanan yeni karede Prenses Latifa'nın ülkeyi terk ettiğini ortaya çıkardı.

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 3

Söz konusu fotoğrafta (solda) Prenses Latifa, İspanya'nın başleti Madrid'deki Barajas Havalimanı'nda bir arkadaşı ile poz verirken görülüyor.

MASKELER DİKKAT ÇEKTİ

Fotoğrafta yer alan iki kişinin de maskeli olması ise söz konusu karenin güncel olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 4

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini Şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

"GERÇEKTEN ÇOK YORULDUM"

Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri "Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum" oldu. 

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 5

7 YIL BOYUNCA PLAN YAPTI

Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum ortadan kaybolduğunda, takvimler Mart Şubat 2018'i gösteriyordu. Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum'un, yani Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı'nın kızı yedi yıl boyunca kaçma planı yaptı. 

BBC  BELGESELİNİ YAYINLANDI

Bir Fransız eski ajanın yardımıyla denize açıldı. Yattakilerin hedefi, Hindistan Goa'ydı. BBC'nin belgeseli Dubai'den Kaçış, Prenses Latife'nin başına neler geldiğini 2019 yılında ekrana taşıdı. 

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 6

80 KİLOMETRE KALA YAKALANDI 

Prensesin yatı Hindistan kıyılarına 50 mil, yani yaklaşık 80 kilometre kadar yaklaştı, özgürlüğe artık çok az kalmıştı. Ancak Latife Şeyha Muhammed el Maktum korkup panikledi, hemen WhatsApp üzerinden yardım istedi.

WHATSAPP MESAJIYLA YARDIM İSTEDİ

Mesajında "Lütfen yardım edin. Yatın çevresinde adamlar var. Silah sesleri duyuyorum ve bir arkadaşımla saklanıyorum" yazdı.

Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf - 7

ANTRENÖRÜ YARDIM ETTİ

Mesajda geçen arkadaşın Prenses'in spor antrenörü Finli Tiina Johanna Jauhiainen olduğu sanılıyor. Prensesle yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atan yattaki mürettebat ise Filipinlilerden oluşuyordu.

DUBAİ'YE DÖNMEK İSTEMEDİ

BBC'ye göre, Prenses Latife kaçış için 2011 yılında Fransız eski ajan Jean-Pierre Herve Jaubert'le iletişime geçti. Yaklaşık 400 bin dolar para biriktirmişti. Ajan Jaubert, Prenses'in yakalandığında Dubai'ye gitmektense öldürülmeyi istediğini söyledi. Yakalandığından bu yana hiç kimse Prenses Latife'nin yüzünü görmemişti, ta ki AVM'de çekilen fotoğraf paylaşılıncaya kadar.

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