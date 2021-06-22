Dubai Emiri’nin rehin kızı Prenses Latifa'dan yeni fotoğraf

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hindistan'a kaçarken kendisini yakalayan Birleşik Arap Emirlikleri komandoları tarafından ilaç verildiğini belirten Prenses, villaya kapatıldıktan sonra bir daha güneş ışığı göremediğini Şubat ayında ortaya çıkan videoda anlatmıştı.

"GERÇEKTEN ÇOK YORULDUM"



Babasının kendisi hakkındaki planını bilmediğini ve durumun her geçen gün daha da umutsuz bir hal aldığını aktaran Prenses'in son sözleri "Bundan gerçekten ama gerçekten çok yoruldum" oldu.