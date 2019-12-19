Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un kaçan eşi Prenses Haya hakkında yeni iddia

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile adının korumasıyla yasak aşk iddialarına karışması ve ülkeyi terk etmesiyle gündeme gelen Prenses Haya iddialara göre Maktum'u öldürmek için sevgilisine talepte bulundu. İddialara göre; Sevgilisi Russel Flowers, Haya'nın bu talebi üzerine Rus yeraltı dünyasından biriyle temas kurdu.
Bilgileri aktaran kaynak, İngiliz istihbarat teşkilatı halihazırda Prenses Haya ve erkek kardeşi Prens Ali'nin Şeyh Muhammed Raşit el Maktum ile ilgili suikast planlarından haberdar olduğunu da aktardı.
Al Maktum'un Prenses Haya'nın bu yılın başlarında çocuklarıyla Dubai'den kaçarak İngiltere'ye yerleştiği ortaya çıkmıştı.
İngiltere'ye yaptığı sığınma başvurusu reddedilen Prenses Haya için kardeşi olan Ürdün Kralı Abdullah harekete geçmiş ve 2 Eylül tarihinde, Prenses Haya'yı Londra'daki Ürdün Büyükelçiliği'ne diplomat olarak atama emri vermişti.