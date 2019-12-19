Dubai Şeyhi Muhammed bin Raşit Al Maktum'un kaçan eşi Prenses Haya hakkında yeni iddia

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile adının korumasıyla yasak aşk iddialarına karışması ve ülkeyi terk etmesiyle gündeme gelen Prenses Haya iddialara göre Maktum'u öldürmek için sevgilisine talepte bulundu. İddialara göre; Sevgilisi Russel Flowers, Haya'nın bu talebi üzerine Rus yeraltı dünyasından biriyle temas kurdu.