Duckie Thot’a ‘siyah Kendall Jenner’ yorumu tepki çekti

Hayranları, Thot’u, ünlü süper model Kendall Jenner ile kıyaslayarak ona övgüler yağdırdı. Bir hayranı, “Duckie Thot ve Kendall Jenner birbirine çok benziyor” derken, bir başka hayranı bu benzetmeyi bir adım öteye taşıyarak, ona “Siyah Kendall Jenner” yakıştırması yaptı.