Duckie Thot’a ‘siyah Kendall Jenner’ yorumu tepki çekti

ntv.com.tr 10.06.2021 - 12:45 | Son Güncelleme : 10.06.2021 - 12:50
Avustralyalı süper model Duckie Thot, şu sıralar rol aldığı BBC yapımı Glow Up dizisinin tanıtımıyla meşgul. Melbourne doğumlu 25 yaşındaki modelin, sosyal medya hesabından paylaştığı tanıtım fotoğraflarına hayranlarından büyük beğeni yağdı.
Hayranları, Thot’u, ünlü süper model Kendall Jenner ile kıyaslayarak ona övgüler yağdırdı. Bir hayranı, “Duckie Thot ve Kendall Jenner birbirine çok benziyor” derken, bir başka hayranı bu benzetmeyi bir adım öteye taşıyarak, ona “Siyah Kendall Jenner” yakıştırması yaptı.
Amerikalı podyum yıldızına benzetilerek, “Siyah Kendall Jenner” denmesine, Thot, “Bu kıyaslamanın sürmesine izin vermelisiniz” yorumunu yaptı. Ancak bu yorumu, bazı takipçilerinin tepkisini çekti.
Bir hayranı, “Bu, hayatımda gördüğüm en kötü cümle” derken, bir başkası, “Duckie Thot olmanın ve insanların senin siyah Kendall Jenner olduğunu söylemelerinin ne kadar aşağılayıcı olduğunu hayal bile edemiyorum” ifadesini kullandı.
Bir başka takipçisi de “Hiç Kendall Jenner’ın fotoğraflarına bakıp ‘beyaz Duckie Thot’ der misiniz? Çok aşağılayıcı” yorumunu yaptı. Thot’un Jenner ile kıyaslanmasının doğru olmadığını düşünen hayranları da oldu.
Güney Sudan kökenli olan Thot, aynı zamanda eski bir model olan YouTube yıldızı Nikki Thot ile de kardeş.
Duckie Thot, 2013 yılında Avustralya’da düzenlenen ve üçüncü olduğu Next Top Model yarışma sayesinde tanındı. Yarışma sonrası ABD’ye taşınan ünlü model, ilk uluslararası podyum yürüyüşünü Kanye West’in Yeezy defilesinde yaptı.
Rihanna’nın Fenty Beauty markası için de modellik yapan Thot; Balmain, Moschino, L’Oreal Paris, Victoria’s Secret defilelerinde yer aldı.