Düğünde smokinli lama sürprizi

BÖYLE DÜĞÜN ŞAKASI GÖRÜLMEDİ

Bazı çiftler ya da davetliler düğünlerde davetlileri eğlendirmek ve düğünü unutulmaz hale getirmek için sürprizler yapmayı seviyor. Ama smokinle lama getirmek, daha önce bir düğünde hiç yapılmamıştı.

Bazıları için yavan bir şaka, bazıları için de düğünü mahvetmekten başka bir işe yaramadığı söylenen lama fikrinin yaratıcısı Amerikalı Mendl Weinstock.