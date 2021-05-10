Dünyaca ünlü yıldızların Anneler Günü kutlamaları

ntv.com.tr 10.05.2021 - 08:30 | Son Güncelleme : 10.05.2021 - 08:31
Gigi Hadid
"Söylentiler doğru: en iyi arkadaşım, amacım, ilham perim, en büyük gururum ve neşe kaynağım! Annen olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum, Khai! Güneşle dolu ruhunla, herkesin gününü aydınlatıyorsun! Teşekkürler! Teşekkürler! Teşekkürler!"
Barack Obama
"Bu Anneler Günü'nde, Michelle'e kızlarımıza inanılmaz bir anne olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Ve umarım bir dakikanızı ayırarak sizi annelerin sevdiği gibi seven kadınlara teşekkür edersiniz: biyolojik anneler, evlat edinen anneler ve üvey anneler; bekar anneler, büyükanneler ve vaftiz anneleri; teyzeler ve akıl hocaları - Anneler Günü'nü düşündüğünüzde aklınıza gelen tüm insanlar."
Melinda Gates
"Onların annesi olmayı seviyorum. Anneler Günü sizin için ne anlama geliyorsa - bir anneyi kutlamak, bir anıyı canlandırmak veya zorlukları yenme gücünüzü yansıtmak için bir gün - umarım gününüz anlamlı geçiyordur."
Jennifer Lopez
"Bize çok genç yaşta her şeyi yapabileceğimizi aşılayan annemdi. Bu bende yer edinen bir şeydi. Anne olmak benim en büyük zevkim ve bugün annemi ve tüm anneleri düşünüyorum."
Travis Scott
"Büyük küçük hayattaki tüm özel şeylerin yanında bir annenin sevgisi, öfkesi ve hassasiyeti hepsinden özel olanı."
Ryan Reynolds
"Bu ailenin paylaştığı her anın kalbi ve ruhu sensin. Hayatımızın her saniyesine kattığın ışık ve nezaket için minnettarım. Seni çocuklarımızın gözünde görüyorum… Her gülüşte, her göz kırpma ve her kırılganlık anında. 2021'de anne olmak için gereken, cesaret, saf bir güç ve kahramanlıktır. Havaalanı seksinin buna yol açacağını asla tahmin edemezdim. Ya da beni bulması için Dog The Bounty Hunter'ı nasıl tutacağını. Her iki durumda da, hepimize verdiğin güneş ışığını biraz yansıttığım için şanslıyım. Anneler günün kutlu olsun sevgilim."
Michelle Obama
"Umarım bugün hayatınızdaki tüm anne figürlerine onları ne kadar sevdiğinizi bildiriyorsunuzdur. Annem olmasaydı bugün olduğum yerde olmayacağımı biliyorum. Hayatımda her zaman yol gösterici ışık olmuştur. Ona ve tüm annelere harika bir Anneler Günü diliyorum."
Mandy Moore
"Büyülü annelik kulübüne katıldığım için minnettarım. Annen olmak hayatımın ayrıcalığı, Goosey. Geçtiğimiz 11 hafta, mümkün olduğunu asla bilemediğim bir sevginin kilidini açtı. Hayatımızdaki tüm anne ve anne figürlerine sevgi göndermek ve bu günü zor bulanlara yer açmalıyız (anne olma yolculuğunda olanlar, çocuklarını ya da kendi annelerini kaybedenler, anneleriyle karmaşık bir ilişki içinde olanlar vb.)"
Will Smith
"Anneler Günün kutlu olsun anne! Ve dünyanın tüm annelerine mutlu Anneler Günü. Ve anne, lisede son sınıftayken beni mutfakta kız arkadaşımla yakaladığın için üzgünüm. Ama gerçekten uyumalıydın."
Reese Witherspoon
"Harika annemeBetty'nin Anneler Günü kutlu olsun! Bana güçlü ve sevgi dolu olmayı öğreten orijinal Anne Ayı. Nazik ve güçlü. Harika bir kahkaha ve en iyi annelik tavsiyesi için ona her zaman güvenebilmeyi seviyorum!"
Viola Davis
"Aşkım. Annem. Fedakar insan. Sevgisini, zamanını, huzurunu, rahatlığını veren.... hayat. Seni bugün ve her gün nasıl kutlamam? Ben sayende benim. Seni seviyorum anne! Anneler Günün kutlu olsun."