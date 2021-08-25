Dünyada yalnızca 11 adet kalan 'Aydın Ölmez Çiçeği' korunmayı bekliyor

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, dünyada sadece Kuşadası’nda yetişen ve 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını belirterek koruma altına alınmasını istedi.

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İHA 25.08.2021 - 12:21

AYDIN ÖLMEZ ÇİÇEĞİ İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR Aydın'da doğa ile ilgili çalışmalar yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın Ölmez Çiçeği için tehlike çanlarının çaldığını kaydetti.

KORUMA ALTINA ALINMAZSA YOK OLACAK Dünyada sadece Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yetişen ve Kirazlı Dağları'nda yalnızca 11 bireyin kaldığının tespit edilen çiçeğin korunma altına alınması gerektiğini ifade eden Sürücü, "Diğer endemik türler gibi, Aydın Ölmez Çiçeği’yle ilgili bir Tür Koruma Eylem Planı’nın yapılması endemik bitkinin geleceği açısından çok önemlidir'' dedi.

Sürücü'nün aktardığına göre, eğer bu endemik bitki korunamazsa yok olma tehlikesiyle karşılaşacak.

1960'LI YILLARDA TESPİT EDİLDİ Aydın Ölmez Çiçeği hakkında bilgi veren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "İngiliz botanikçi Davis tarafından, 1960’lı yıllarda Samson Dağları’nda tespit edilen ve Kirazlı Dağları'nda son bireyleri kalan Aydın Ölmez Çiçeği, Kuşadası’nda Tülüşah ve Çan Çiçeği’yle birlikte en önemli endemik türlerimizden biridir'' dedi.

SADECE AYDIN'DA YETİŞEN BİR DOĞAL MİRAS Aydın Ölmez Çiçeği'nin, dünyada sadece bu bölgede yetişen çok önemli bir doğal miras olduğunu söyleyen Sürücü, Bu nedenle Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre, kritik düzeyde tehlike altında gösterildiğini aktardı.

''DÜNYADA SADECE 11 ADET KALDI, KORUNMAZSA YOK OLACAK" Uzmanlar rüzgar enerji santrali çalışmaları nedeniyle habitatları tahrip edildiğinden Kirazlı Dağları'nda sadece 11 adet kaldığı tespit edilen Aydın Ölmez Çiçeği'nin, Tür Koruma Eylem Planı'na dahil edilmesini istiyor. Türün devamlılığı ve botanik turizmi için yapılan çalışmaların önemli olduğu ifade ediliyor.

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