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Dünyanın en çok kazanan kadın müzisyenleri (Forbes verileri)

Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın şarkıcıları belirledi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan şarkıcıları ve kazançları...

  • 1

    10. Shakira
    Earnings: 35 milyon dolar


  • 2

    9. Celine Dion
    Earnings: 37.5 milyon dolar


  • 3

    8. Lady Gaga
    Earnings: 39.5 milyon dolar


  • 4

    7. Jennifer Lopez
    Earnings: 43 milyon dolar

  • 5

    6. Ariana Grande
    Earnings: 48 milyon dolar


  • 6

    5. P!nk
    Earnings: 57 milyon dolar

  • 7

    4. Katy Perry
    Earnings: 57.5 milyon dolar


  • 8

    3. Rihanna
    Earnings: 62 milyon dolar


  • 9

    2. Beyonce
    Earnings: 81 milyon dolar


  • 10

    1. Taylor Swift
    Earnings: 185 milyon dolar
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