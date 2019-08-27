Dünyanın en çok kazanan kadın müzisyenleri (Forbes verileri)

Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın şarkıcıları belirledi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan şarkıcıları ve kazançları...
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10. Shakira
Earnings: 35 milyon dolar
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9. Celine Dion
Earnings: 37.5 milyon dolar
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8. Lady Gaga
Earnings: 39.5 milyon dolar
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7. Jennifer Lopez
Earnings: 43 milyon dolar
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6. Ariana Grande
Earnings: 48 milyon dolar
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5. P!nk
Earnings: 57 milyon dolar
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4. Katy Perry
Earnings: 57.5 milyon dolar
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3. Rihanna
Earnings: 62 milyon dolar
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2. Beyonce
Earnings: 81 milyon dolar
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1. Taylor Swift
Earnings: 185 milyon dolar