Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları (Forbes verileri 2019)

Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın oyuncuları belirledi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları ve kazançları...
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10. Ellen Pompeo - 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon TL)
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9. Charlize Theron - 23 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL
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8. Margot Robbie - 23,5 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL)
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7. Elisabeth Moss - 24 milyon dolar (yaklaşık 139 milyon TL)
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6. Kaley Cuoco - 25 milyon dolar (yaklaşık 145 milyon TL)
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5. Jennifer Aniston - 28 milyon dolar (yaklaşık 163 milyon TL)
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4. Nicole Kidman - 34 milyon dolar (yaklaşık 198 milyon TL)
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3. Reese Witherspoon - 35 milyon dolar (yaklaşık 203 milyon TL)
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2. Sofia Vergara - 44,1 milyon dolar (yaklaşık 256 milyon TL)
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1. Scarlett Johansson - 56 milyon dolar (yaklaşık 325 milyon TL)