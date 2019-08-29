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Dünyanın en çok kazanan kadın oyuncuları (Forbes verileri 2019)

Forbes dergisi, kazancı en yüksek olan (1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 arası) kadın oyuncuları belirledi. İşte Forbes verilerine göre 2019’un en çok kazanan kadın oyuncuları ve kazançları...

  • 1

    10. Ellen Pompeo - 22 milyon dolar (yaklaşık 128 milyon TL)
  • 2

    9. Charlize Theron - 23 milyon dolar (yaklaşık 134 milyon TL

  • 3

    8. Margot Robbie - 23,5 milyon dolar (yaklaşık 136 milyon TL)


  • 4

    7. Elisabeth Moss - 24 milyon dolar (yaklaşık 139 milyon TL)


  • 5

    6. Kaley Cuoco - 25 milyon dolar (yaklaşık 145 milyon TL)


  • 6

    5. Jennifer Aniston - 28 milyon dolar (yaklaşık 163 milyon TL)


  • 7

    4. Nicole Kidman - 34 milyon dolar (yaklaşık 198 milyon TL)


  • 8

    3. Reese Witherspoon - 35 milyon dolar (yaklaşık 203 milyon TL)


  • 9

    2. Sofia Vergara - 44,1 milyon dolar (yaklaşık 256 milyon TL)


  • 10

    1. Scarlett Johansson - 56 milyon dolar (yaklaşık 325 milyon TL)


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