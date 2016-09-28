Dünyanın en çok kazanan oyuncusu Dwayne Johnson parasını nasıl harcıyor?
ntv.com.tr
The Rock (Kaya) lakabıyla tanınan Dwayne Johnson, Forbes tarafından 2016'ın ardından 1 Haziran 2018 ile 1 Haziran 2019 tarihleri arasında da dünyanın en çok kazanan aktörü ilan edildi. İşte bugünlerde Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw ile gündemde olan 47 yaşında oyuncu hakkında bilmeniz gerekenler...
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2016'NIN EN ÇOK KAZANANI
Dwayne Johnson ya da diğer bilinen adıyla The Rock, 2016'ın ardından bu yılın da en çok kazanan erkek oyuncusu oldu.
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BRAD PITT'I GEÇTİ
Forbes’e göre 47 yaşındaki ABD’li oyuncu, yıllık 89,4 milyon dolarlık geliriyle Downey Jr. (66 milyon dolar) ve Chris Hemsworth'ü (76,4 milyon dolar) geride bırakarak zirveye yerleşti.
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EN ÇALIŞKAN YILDIZLARDAN
Şov dünyasının en çalışkan yıldızlarından biri olan Johnson, hem televizyon dizilerinde hem filmlerde yer alıyor hem de kendi yapım şirketi için çalışıyor.
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GİŞE CANAVARI
Johnson, tam bir gişe canavarı olarak kabul ediliyor. Geçmiş filmlerindeki gişe başarısı, gelecek filmleri için daha fazla ödeme olarak ona geri dönüyor.
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YÜKSEK HASILATLI FİLMLER
Ünlü aktörün rol aldığı 2013 yapımı ‘Hızlı ve Öfkeli 6’ 788,7 milyon dolar, 2015 yapımı ‘San Andreas’ 474 milyon dolar, ‘Hızlı ve Öfkeli 7’ filmi de 1,5 milyar dolarlık hasılat yaptı.
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SON FİLMİ DE GİŞEDE İŞ YAPTICentral Intelligence da dünya çapında 210,3 milyon dolarlık gişesiyle öne çıktı.
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3 hafta önce vizyona giren Johnson'ın başrolünde oynadığı Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw şimdiden 443 milyon 380 bin dolar gişe rakamına ulaştı. The Rock (Kaya) lakaplı oyuncunun 2018'de rol aldığı Gökdelen (Skyscrape) 304 milyon 868 bin dolar, Rampage: Büyük Yıkım (Rampage) ise 428 milyon dolar gişe rakamına ulaştı.
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TV DİZİSİYLE EKRANDA
Sinema yıldızı, geçen yıl başlayan ve şimdilerde Ballers adlı TV dizisiyle de adını duyurdu.
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PARASINI NASIL HARCIYOR?En çok kazanan oyuncu, aynı zamanda parasını renkli harcama biçimiyle de tanınıyor.
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SPONSORLUK ŞİRKETİ KURDU
2016 yılının başlarında, ayakkabı ve diğer giyim markaları için çizgi oluşturmasına yardım edecek Under Armour ile küresel sponsorluk ekibi kurdu.
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ESKİ EŞİYLE ORTAKJohnson, 2012 yılından bu yana eski eşi Dany Garcia ile birlikte 7 Bucks adlı yapım şirketi için çalışıyor. Bu yapım şirketiyle Ballers adlı diziyi ve Baywatch filmini hazırladı.
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CEBİNDE SADECE 7 DOLAR VARDI
Johnson’ın yapım şirketinin adının 7 Buck olmasının da bir anlamı var. Eski bir futbolcu olan Johnson, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Kanada’dan Miami’ye uçtuğunda cebinde sadece 7 dolar vardı.
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HASTA ÇOCUKLAR İÇİN VAKIF
Johnson, 2006 yılında Dwayne Johnson Rock Vakfı’nı kurarak hasta çocuklara yardım etmeye başladı.
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REKOR BALIK HARCAMASI
2015 yılında özel bir diyete başlayan Johnson’ın, tam bir morino balığı hayranı. Öyle yılda yaklaşık 300 kilo kadar morino balığı tüketiyor. Buna göre ünlü aktörün balık tüketimi için yılda 1400 dolar harcıyor.
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MORİNODAN VAZGEÇTİ
Johnson, Business Insider’a verdiği röportajda morino balığını beslenmesinden çıkardığını söylemişti.
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SPOR YAPIYOR
Fit vücudunu korumak için ünlü oyuncu pek çok kişisel antrenörle çalışıyor. Onlardan biri, J.K. Simmons ve Jai Courtney’yi de çalıştıran Aaron Williamson. Johnson, antrenörüne uyguladığı özel program için yılda binlerce dolar ödüyor.
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LÜKS OTOMOBİL HAYRANI
Johnson, lüks otomobil düşkünlüğüyle de tanınıyor. Ünlü oyuncu, ‘Ballers’ dizisinin Pagani Huayra’daki galasına ortalama bir milyon dolar (ABD fiyatı) değerindeki otomobiliyle katıldı.
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DÖVME MERAKLISIJohnson, tam bir dövme meraklısı. Göğsü ve kolları pek çok dövmeyle dolu.
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DÖVMELER ÜNLÜ BİR İSİMDEN
Ünlü oyuncunun dövmelerinin bir kısmını ünlü Tahitili dövme sanatçısı Po’oino Yrondi’nin yaptı.
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LÜKS KONAKLAMA
Seyahat etmeyi çok seven oyuncu, lüks yerlerde konaklamayı tercih ediyor. ‘Central Intelligence’ filminin Central Park West’teki basın toplantısı için bu lüks yerde kalmayı tercih etti.
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ÖZEL UÇAKLA SEYAHAT
Ünlü oyuncu seyahatlerini Gulfstream G650 marka uçağıyla yapmayı seviyor. Bu uçağın Johnson’a ait olup olmadığı bilinmiyor, kiralamış olabileceği de düşünülüyor. Oyuncunun, sıklıkla ailesini seyahate çıkardığı uçağın değerinin ortalama 65 milyon dolar olduğu biliniyor.
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35 BİN LİRALIK SAAT
Çocukken Johnson’ın hep Rolex marka saate sahip olmayı hayal ettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun para kazandıktan sonra satın aldığı ilk saatin değerinin 35 bin dolar olduğu biliniyor.
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GAYRİMENKUL ZENGİNİ
Tam bir gayrimenkul zengini olduğu bilinen ünlü oyuncunun birkaç milyon dolarlık gayrimenkulü olduğu, Florida’da 10 kadar evini de sattığı konuşuluyor.
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3 MİLYON DOLARLIK EV
Bu evler arasında en çok dikkat çekeni, Florida’daki Southwest Çiftliği’nde beş yatak odalı, yedi banyolu olanı. Johnson, bu evi 2012 yılında 3,4 milyon dolara satın aldı ve bir yıl sonra da 3 milyon dolara sattı.
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CALIFORNIA'DAKİ LÜKS EVİ SATTI
Johnson aynı zamanda California Hidden Hills’teki evini 2010 yılında 4,9 milyon dolara sattı.
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5,5 MİLYON DOLARLIK EVE TAŞINDI
Johnson, son olarak Florida’da Southwest Çiftliği’nde 5,5 milyon dolar değerindeki eve taşındı.
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ÇİFTLİĞİ VAR
Johnson, aynı zamanda Virginia’da bir çiftliğe sahip.
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LOS ANGELES'TA EV
Johnson’ın, pek çok ünlü yıldız gibi Los Angeles’ta da bir evi bulunuyor.
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YENİ FİLMLER VE DAHA FAZLA KAZANÇ
Rol aldığı Baywatch dizisi, Disney animasyonu Moana ve bir başka Hızlı ve Öfkeli filminin yanı sıra Jumanji’nin devam filmi ünlü yıldızın gelecek yıllarda daha fazla para kazanıp daha fazla para harcayacağı anlamına geliyor.
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Dwayne Johnson'ın 2019-2020'de yayınlanacak hatta tarihi açıklanmayan ancak kesinleşen filmlerini listesi şöyle...
2019-Jumanji: The Next Level
2020 -Red Notice
2020 -Jungle Cruise
-Big Trouble in Little China
-Jack Burton
-Doc Savage
-San Andreas 2
-The King
-Black Ada