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Dünyanın en güzel erkeği seçildi

Önceki gün Filipinler'de düzenlenen Mister World Yarışması’nın birincisi İngiliz Jack Heslewood oldu. 2019 Mister World birincisi, IQ'suyla bir dahi çıktı.

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    2019 Dünya Erkek Güzellik Yarışması, önceki gün Filipinler’de yapıldı.

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    Mister World Yarışması’nın kazananı 21 yaşındak İngiliz Jack Heslewood oldu.

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    Uzay mühendisi olan Heslewood’un IQ’su (zeka zeviyesi) 181. 140 ve üzeri IQ’ya sahip olanlar dahi kabul ediliyor.

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    Heslewood, birincilik kuşağını Mr World 2016 birincisi Rohit Kandelwahl’dan teslim aldı.

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    Güney Afrikalı doktor Fezile Mkhize ise dünyanın güzel ikinci erkeği seçildi. 

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    İşte yarışmadan yansıyanlar...
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