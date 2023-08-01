Dünyanın en ilginç bitkileri

Dünyanın farklı yerlerinde yetişen ve nadir bulunan bitkiler görünüşleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük çiçeğinden, içinde et ve sebze depolanan ağaçlara. İşte dünyanın en ilginç bitkileri...

Dünyanın en ilginç bitkileri - 1

Halfmens – Güney Afrika  

Pachypodiumnamaquanum, daha yaygın adıyla filin gövdesi bitkisi, yumru ayağı, yarı adam veya yarı erkek olarak bilinen, tamamen büyüdüğünde bazen ağaç gibi görünebilen etli bir bitki.

Halfmens adı bitkilerin uzaktan bakınca yürüyen insanlar gibi görünmesi nedeniyle verilmiş, yarı insan anlamına gelen Afrika dilinde bir kelime. Halfmenler kuru kayalık çöllerde ve deniz seviyesinden 300 ila 900 m yüksekliklerde bulunuyor.

YAŞAM HABERLERİ

Dünyanın en ilginç bitkileri - 2

Welwitschia Mirabilis – Namibya 

Welwitschia mirabilis, yalnızca iki yaprağı ve kökü olan bir bitki. Yaprakları 2 metreden 4 metreye kadar büyüyebiliyor ve genellikle şeritlerle bölümlere ayrılıyor. Yüksekliği 2 metre ve genişliği 7 metreye ulaşabiliyor. 400 yıldan 1500 yıla kadar ömrü var. Namibya’ya özgü olan bu bitkinin Jurassic çağından beri dünyada var olduğu düşünülüyor.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 3

Rafflesia Çiçeği – Malezya 

Dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia, boyu bir metreyi bulabilen ve ağırlığı 9 kilograma ulaşabilen çok nadir bir çiçek. Boyutları ve görüntüsüyle sıra dışı bir çiçek olsa da asıl benzersizliği yaşam alanındadır.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 4

Parazit olan Rafflesia, hayatta kalmak için bir konağa, genelde asma ağaçlarına bağlanarak yaşama tutunur. Adını ise Singapur’daki İngiliz kolonisinin kurucusu olan Sir Stamford Raffles’ten alıyor.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 5

Kauri Ağacı – Yeni Zelanda  

Yeni Zelanda’daki Kauri kıyıları, dünyanın son ve en büyük Kauri ağaçlarına ev sahipliği yapıyor. Literatüre göre 1200 yaşından fazla olan bu ağaçlar, büyüklükleri ve tarihleriyle ağaçlar dünyasının majesteleri olarak biliniyor.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 6

Tekne yapımında kullanılan Kauri ağaçlarının sayısı zaman içerisinde o denli azaldı ki son örnekleri Kuzey Adası’ndaki ormanda koruma altına alındı.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 7

Quiver Ağacı – Namibya 

Türkçeleştirdiğimizde “titrek” anlamına gelen ve San halkının yerel diliyle bilinen Quiver, yumuşak ahşabı sayesinde yüzyıllardır ok ve yay yapımında kullanıldı.

Gövdesinin oyulabilmesi sayesinde içinde et, sebze ve su depolamaya yarıyor. Çöl bölgesinde yetişen bu ağaçlar yerel halk için son derece değerli. Güney Amerika ve Namibya’nın bazı bölgelerinde bulunuyor.

Dünyanın en ilginç bitkileri - 8

Baobab Ağacı – Madagaskar 

Baobab ağaçları yiyecek, su, barınak ve ilaç olarak yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılıyor ve bu yüzden de “yaşam ağacı” adıyla biliniyor. Ağaçlar ev yapımında ve ambar olarak son derece kullanışlı.

Devasa gövdesinde ağaçlarda gördüğümüz büyüme halkaları bulunmadığından yaşı ancak radyo karbon tarihlemesi ile ölçülebiliyor. Baobab ağaçlarının 2000 yıldan daha uzun süredir ayakta oldukları söyleniyor. Madagaskar’ın yanı sıra Afrika ve Avustralya’da görülüyor.

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