Dünyanın en ilginç bitkileri

Baobab Ağacı – Madagaskar

Baobab ağaçları yiyecek, su, barınak ve ilaç olarak yüzyıllardır insanlar tarafından kullanılıyor ve bu yüzden de “yaşam ağacı” adıyla biliniyor. Ağaçlar ev yapımında ve ambar olarak son derece kullanışlı.

Devasa gövdesinde ağaçlarda gördüğümüz büyüme halkaları bulunmadığından yaşı ancak radyo karbon tarihlemesi ile ölçülebiliyor. Baobab ağaçlarının 2000 yıldan daha uzun süredir ayakta oldukları söyleniyor. Madagaskar’ın yanı sıra Afrika ve Avustralya’da görülüyor.