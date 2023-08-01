Dünyanın en ilginç bitkileri
Dünyanın farklı yerlerinde yetişen ve nadir bulunan bitkiler görünüşleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük çiçeğinden, içinde et ve sebze depolanan ağaçlara. İşte dünyanın en ilginç bitkileri...
Halfmens – Güney Afrika
Pachypodiumnamaquanum, daha yaygın adıyla filin gövdesi bitkisi, yumru ayağı, yarı adam veya yarı erkek olarak bilinen, tamamen büyüdüğünde bazen ağaç gibi görünebilen etli bir bitki.
Halfmens adı bitkilerin uzaktan bakınca yürüyen insanlar gibi görünmesi nedeniyle verilmiş, yarı insan anlamına gelen Afrika dilinde bir kelime. Halfmenler kuru kayalık çöllerde ve deniz seviyesinden 300 ila 900 m yüksekliklerde bulunuyor.