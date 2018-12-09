Dünyanın en iyi modelleri seçildi (Best Model of the World 2018)
Bu yıl 31’incisi düzenlenen Best Model of the World’ün finali önceki gün İstanbul’da yapıldı. Yarışmada kadınlarda Fas’ı temsil eden Iman Casablanca, erkeklerde ise İtalyan Maco Sarra birinci oldu.
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2018 Best Model of the World finali önceki gün İstanbul’da yapıldı. Yarışmada kadınlarda Fas’ı temsil eden Iman Casablanca tacı takarken, erkeklerde ise İtalyan Maco Sarra birinci oldu.
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Hürriyet’in haberine göre, Erkan Özerman’ın organize ettiği Best Model of The World yarışmasının Pullman İstanbul Otel’de yapılan final gecesinde 60 ülkenin erkek ve kadın modelleri birincilik için podyumda yürüdü.
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Ece Gürsel ve Robert Bams’ın sunduğu gecede kadın modeller, Yıldırım Mayruk, Erol Albayrak ve Alisse Nuera by Alper Aslanoğlu koleksiyonları ile podyuma çıktılar.
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Erkek modeller de Mondo ve Faruk Saraç tasarımlarıyla yürüdü. İtalyan tenor Eden Lorenna’nın sahneye çıktığı gecede jüriden en yüksek puanı alan Fas ve İtalya’nın modelleri oldu. Kadınlarda tacı Fas’ı temsil eden Iman Casablanca takarken, erkeklerde birincilik Maco Sarra’nın oldu.
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TÜRK MODEL İKİNCİ OLDUCasablanca, tacı, geçen senenin birincisi Aslıhan Karalar’dan devraldı. Türkiye’yi temsil eden Türkan Geyik ise ikinci seçildi.
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Erkeklerde ikinci Azeri model Shakir Ahmedzade oldu. Üçüncülük ise kadınlarda Sri Lankalı Anjali Vinodya, erkeklerde de Türk model Ulaş Özgür Aslan’ın oldu.
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7Best Model of the World 2017 birincisi Aslıhan Karalar, gecenin en dikkat çeken konuklarındandı.