Dünyanın en sevilen 20 kadını belirlendi
ntv.com.tr
İngiltere merkezli internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov, dünyanın en çok hayran olunan ve takdir edilen kadınları listesini yayınladı. İşte oyunculardan şarkıcılara, politikacılardan aktivistlere dünyanın en sevilen 20 kadını...
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120. Yang Mi (Çinli oyuncu)
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219. Melania Trump (ABD'nin First Lady'si)
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318. Theresa May (İngiltere Başbakanı)
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417. Sushmita Sen (Hint model ve oyuncu)
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516. Aishwarya Rai (Hint oyuncu)
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615. Ellen DeGeneres (ABD'li oyuncu ve komedyen)
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714. Priyanka Chopra (Hint oyuncu)
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813. Deepika Padukone (Hint oyuncu)
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912. Angela Merkel (Almanya Başbakanı)
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1011. Madonna (ABD'li şarkıcı)
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1110. Taylor Swift (ABD'li şarkıcı)
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129. Tu Youyou (Çinli kimyacı ve eğitimci)
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138. Hillary Clinton (Önceki ABD Dışişleri Bakanı)
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147. Peng Liyuan (Çinli şarkıcı ve Çin Komünist Partisi Xi Jinping'in şu anki Genel Sekreteri'nin eşi)
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156. Malala Yusufzay (Pakistanlı insan hakları aktivisti)
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165. Emma Watson (İngiliz oyuncu)
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174. Kraliçe II. Elizabeth
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183. Angelina Jolie (ABD'li oyuncu)
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192. Oprah Winfrey (ABD'li televizyon sunucusu)
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201. Michelle Obama (ABD'nin önceki First Lady'si)