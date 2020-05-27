Dünyanın en yararlı 100 besini

45. TAZE ISPANAK

Birçok salata ürününden daha fazla mineral ve vitamin (özellikle A vitamini, kalsiyum, fosfor ve demir) içeren ıspanak listede iki kez yer alıyor (45 ve 24). Çünkü hazırlanma şekli besin değerini etkiliyor. Örneğin taze ıspanak, oda sıcaklığında saklandığında besin değerini kaybedebiliyor.