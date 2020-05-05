Dünyanın en zengin kraliyet ailesi olan Suud Hanedanı parasını nasıl harcıyor?

ntv.com.tr 05.05.2020 - 07:02
İNGİLİZ HANDENI BEŞİNCİ SIRADA
Dünyanın en ünlü ve en gözde ailelerinden İngiliz kraliyeti, 68 milyar sterlinlik servetiyle yeryüzünün en zengin monark ailelerinden biri olsa da küresel zenginler listesinde beşinci sırada yer alıyor.
1 TRİLYON STERLİNLİK SERVET
The Mirror gazetesinin haberine göre, Suudi Hanedanı’nın 1 trilyon sterlin değerindeki mal varlığı, İngiliz monarşisinin servetinin 16 katı değerinde. Peki Suudi ailesi servetini nasıl harcıyor?
GÖSTERİŞLİ HAYAT
Aile kendilerinden beklenildiği üzere paralarını özel jetler, lüks süper yatlar, helikopterler, saraylar, lüks şatolar, altın mobilyalar ve hatta altın kaplama yemek takımlarına harcıyor.
Suudi Arabistan kraliyet saraylarından birinde, 360 milyon sterlin değerinde bir Leonardo Da Vinci resmi asılı olduğu biliniyor.
Kraliyet ailesinde en çok para harcayan isim olarak Veliaht Prens Muhammed Bin Salman öne çıkıyor.
Tahtın varisi olan veliaht prensin 400 milyon sterlin değerinde süper yat, Fransa'da 240 milyon sterlinlik şato, Londra'da iki ev ve İspanya'nın güney kıyısında bir yerleşke satın aldığı söyleniyor.
Aynı zamanda başbakan olan Kral Salman’ın başbakan yardımcısı olan oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın tahtın arkasındaki güç olduğuna inanılıyor. Bu büyük harcamaların sahibi olan veliaht prens, Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasağın kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi kültürel değişimin öncüsü olarak tanınıyor.
PETROLDEN KAZANIYOR
İngiliz kraliyet ailesinin aksine, Suudi monarşisi servetini topraktan kazanmıyor. Büyük servetini Orta Doğu ülkesindeki büyük petrol rezervlerinden elde ediyor.
FUTBOL TAKIMI ALMAK İSTİYOR
Veliaht prens dikkatini bir futbol kulübü edinmeye çevirmiş gibi görünüyor. Prensin Newcastle United'ı satın almak için 300 milyon sterlin teklifte bulunduğu öğrenilirken, önceki gün, Premier Lig kulübü için ABD'li televizyoncu Henry Mauriss’in, kulübün şimdiki sahibi Mike Ashley'e 350 milyon sterlinlik teklifi ortaya çıktı.