Dünyanın en zengin kraliyet ailesi olan Suud Hanedanı parasını nasıl harcıyor?

Aynı zamanda başbakan olan Kral Salman’ın başbakan yardımcısı olan oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın tahtın arkasındaki güç olduğuna inanılıyor. Bu büyük harcamaların sahibi olan veliaht prens, Suudi Arabistan'da kadınların otomobil kullanmasına yönelik yasağın kaldırılması da dahil olmak üzere bir dizi kültürel değişimin öncüsü olarak tanınıyor.