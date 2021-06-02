Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi

Son olarak Seni Çok Bekledim dizisiyle ekrana çıkan usta oyuncu Durul Bazan (48) ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Gülsüm Ali (26) beraber görüntülendi. Rol aldığı Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik iddialarıyla gündemde. İkilinin beraber görüntülenmesi birliktelik iddiaları güçlendirdi. Fotoğrafta aralarında 22 yaş fark bulunan ikili birlikte bir dondurmacıda görülüyor. Bazan ile genç oyuncu 2019 yılında Yüzleşme dizisinde birlikte rol almıştı. Bazan son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim'de rol alırken, 26 yaşındaki Gülsim Ali ise son olarak Gönül Dağı dizisin rol aldı.