Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi

Son olarak Seni Çok Bekledim dizisiyle ekrana çıkan usta oyuncu Durul Bazan (48) ile birliktelik yaşadığı iddia edilen Gülsüm Ali (26) beraber görüntülendi.

02.06.2021 - 14:37

Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi - 1
Rol aldığı Hanım Köylü, Diriliş Ertuğrul ve Yüzleşme dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Gülsim Ali, meslektaşı Durul Bazan ile birliktelik iddialarıyla gündemde.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi - 2
İkilinin beraber görüntülenmesi birliktelik iddiaları güçlendirdi.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi - 3
Fotoğrafta aralarında 22 yaş fark bulunan ikili birlikte bir dondurmacıda görülüyor.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi - 4
Bazan ile genç oyuncu 2019 yılında Yüzleşme dizisinde birlikte rol almıştı.


Durul Bazan ile Gülsüm Ali birlikte görüntülendi - 5
Bazan son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Seni Çok Bekledim'de rol alırken, 26 yaşındaki Gülsim Ali ise son olarak Gönül Dağı dizisin rol aldı.

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