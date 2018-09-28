NTV

Düşes Meghan Markle'ın otomobilin kapısını kapatması tartışmalara neden oldu

Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın ilk kez tek başına Kraliyet adına katıldığı etkinliğin yankıları devam ediyor. Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki serginin açılışına giden Düşes'in bindiği otomobilin kapısı kendisi kapatması tartışmaları alevlendirdi.

  • 1

    Meghan Markle
    Prens Harry’nin eşi Düşes Meghan, indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca ‘acemi soylu’ olmakla suçlandı. Meghan’ın asilzadeliğe yeterli olup olmadığı ülkede milli mesele haline geldi.
  • 2

    Meghan Markle
    İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni gelini Düşes Meghan (36) saray kurallarına aykırı yaşam tarzı ve giyimi ile biliniyor.

  • 3

    Meghan Markle
    Hayranlarıyla kucaklaşan, pahalı mücevherlerden uzak duran, eşi Prens Harry (34) ile halka açık yerlerde tutkulu temas kurmaktan çekinmeyen Meghan, mütevazı bir saraylı olarak halkın takdirini topluyor.

  • 4

    Meghan Markle
    Öte yandan, kendisini bir soylu gibi davranmamakla suçlayan monarşi destekçilerinin de tepkisini çekiyor.
  • 5

    Meghan Markle
    Önceki gün tek başına ilk resmi görevini üstlenen Meghan, indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca ülke medyasının manşetlerine oturdu.

  • 6

    Meghan Markle
    Çünkü bir protokol kuralını daha çiğnemişti. Soyluların otomobil kapılarını açması veya kapatması görgü kurallarına aykırıydı.
  • 7

    Meghan Markle
    İngiltere’nin önde gelen gazeteleri Telegraph ve Daily Mail’in yazarları, Meghan’ın kapısını kapatarak bir ihlal yapıp yapmadığını merceğe alan makaleler yazdı. Bu durumu Meghan’ın prenseslik okuluna gitmemesine dayandırdılar.

  • 8

    Meghan Markle
    Çünkü Meghan, evlendikten sonra hızlandırılmış asilzadelik eğitimi almaya başlamıştı. Bazı eleştirmenler ise, ‘soyluluğun kapı kapatmakla ölçülemeyeceğini’ söyleyerek Meghan’ı savundu.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin