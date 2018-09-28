Düşes Meghan Markle'ın otomobilin kapısını kapatması tartışmalara neden oldu
Prens Harry ile evlendikten sonra Sussex Düşesi unvanını alan Meghan Markle'ın ilk kez tek başına Kraliyet adına katıldığı etkinliğin yankıları devam ediyor. Kraliyet Sanat Akademisi’ndeki serginin açılışına giden Düşes'in bindiği otomobilin kapısı kendisi kapatması tartışmaları alevlendirdi.
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Prens Harry’nin eşi Düşes Meghan, indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca ‘acemi soylu’ olmakla suçlandı. Meghan’ın asilzadeliğe yeterli olup olmadığı ülkede milli mesele haline geldi.
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nin yeni gelini Düşes Meghan (36) saray kurallarına aykırı yaşam tarzı ve giyimi ile biliniyor.
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Hayranlarıyla kucaklaşan, pahalı mücevherlerden uzak duran, eşi Prens Harry (34) ile halka açık yerlerde tutkulu temas kurmaktan çekinmeyen Meghan, mütevazı bir saraylı olarak halkın takdirini topluyor.
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Öte yandan, kendisini bir soylu gibi davranmamakla suçlayan monarşi destekçilerinin de tepkisini çekiyor.
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Önceki gün tek başına ilk resmi görevini üstlenen Meghan, indiği otomobilin kapısını kendisi kapatınca ülke medyasının manşetlerine oturdu.
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Çünkü bir protokol kuralını daha çiğnemişti. Soyluların otomobil kapılarını açması veya kapatması görgü kurallarına aykırıydı.
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İngiltere’nin önde gelen gazeteleri Telegraph ve Daily Mail’in yazarları, Meghan’ın kapısını kapatarak bir ihlal yapıp yapmadığını merceğe alan makaleler yazdı. Bu durumu Meghan’ın prenseslik okuluna gitmemesine dayandırdılar.
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Çünkü Meghan, evlendikten sonra hızlandırılmış asilzadelik eğitimi almaya başlamıştı. Bazı eleştirmenler ise, ‘soyluluğun kapı kapatmakla ölçülemeyeceğini’ söyleyerek Meghan’ı savundu.