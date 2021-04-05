Duygu Çakmak Lübnan'da düzenlenen Miss Europe 2021 yarışmasında üçüncü oldu

"TÜRK KADINLARININ TEMSİLCİSİYİM"



Beyrut dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim. Bu yüzden bu tacı kazanacağımı biliyordum. Mankenlik hayatım halen devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk eğitimi almıştım ama pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım" dedi.



