Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor

Geçtiğimiz nisan ayında 10 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı, üç ayın ardından sosyal medyaya koyduğu fotoğraf hakkında, "Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar" ifadelerini kullandı. Çocuğunun vasiyetini yerine getireceğini ve ayakta durmaya çalıştığını vurgulayan Şallı, "Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor" dedi.

26.07.2020 - 11:54

Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 1
Instagram’da üç ay sonra ilk kez bir tatil fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Şallı, eleştirilere cevap verdi. İşte Şallı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:


Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 2
“Ayakta durmaya çalışıyorum. Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor. Bu acı öyle zor ki. Tarif edilemez. Oğlum Beren ve eşim Uğur beni hayata bağlıyor."


Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 3
"Her an Ponçiğim ile bağlantıdayım. Oğlum gerçek bir melekti. Hastanede biriktirdiği parayla iki omurilik felçlisi çocuğa akülü sandalye almıştı. Allah bana, onun annesi olmayı nasip etti. Şanslıyım ve şükrediyorum.”


Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 4
“Sosyal medyada fotoğraflarım eleştirilmiş. Milletin ne dediğini takmıyorum. Onlara kalsa ölmemi istiyorlar. Öleyim de, ne geçecek ellerine? Ponçiğim’in vasiyetini yerine getireceğim. İlik nakli tecrit odasında bana şunu söylemişti: ‘Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal.’ Şimdi bu sözlere sarılıyorum. Allah, Ponçiğim’in gücünü içime verdi.”


Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 5
“Mezarı başında köpekleri, kuşları, kedileri var. Oğlumu hiç yalnız bırakmıyorlar. Onları besliyor ve onlara bakıyorum. En büyük hayali hayvan barınağı kurmaktı. Küçük bir barınağı var şimdi. Cennet bahçesi gibi.”


Ebru Şallı: Aldığım ilaçlarla kafam gidip geliyor - 6
“Oğlum çok yüksek bir bilinçteydi. Ondan hep bir şeyler öğrendim. Allah eşim Uğur’dan da razı olsun. 2 yıllık hastane sürecinde hep benimleydi. Ponçik onu çok sevdi.”

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