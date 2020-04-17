Ebru Şallı'ya ünlü isimlerden destek mesajları

8 yaşındaki oğlu Pars'a veda ederek son yolculuğuna uğurlayan Ebru Şallı'ya destek ve başsağlığı mesajları geldi. İşte ünlü isimlerden Şallı'nın oğlu Pars için paylaşımlar...

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17.04.2020 - 16:21

Seren Serengil



"Dunyanin en büyük mutluluguna erisen bir annenin,dunyanin en buyuk acisini kalbim aciyarak öğrendim...gozyaslarimi tutamiyorum çünkü pars'a düşkünlüğünü ona olan ozenini sevgisini gozlerimle gordum Allah sana sabir versin harun 'a sabir versin dayanacak guc versin pars'im cennetinde huzurla uyusun cok ama cok üzgünüm"







Deniz Seki



"Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Allahım sana güç kuvvet versin haberi duyduğum andan itibaren yıkıldım. Başınız sağ olsun. Küçücük Pars şimdi melek oldu. Çok çok üzgünüm..."







İpek Açar



"Sözün bittiği yer... çok zor... Allah sabır versin canım Ebrum. Çok çaba sarfettiniz , çok emek verdiniz, çok gözyaşı döktün ama Allah’ın dediği oluyor. Mekanı cennet olsun inşallah. Büyük Allahım tüm ailesine sabırlar versin inşallah."







Hamdi Alkan



"Evlat acısının tarifi yoktur.Daha öte bir acı yoktur. @haruntan11 @ebrusalli ve minik Pars’ın tüm arkadaşlarının başı sağolsun.Sabırlar dilerim."







Işıl Yücesoy



"Çok büyük bir acı çok.Yüce Allahım dayanma gücü versin.Acınız acımız oldu inanın"







Gülben Ergen



"Ünlü diye hep “hoş” görünür hayatlar! Yediği önünde, yemediği arkasındadır ünlülerin. Bir de yaşam şekli gereği ortalarda değilse, yaşamını, acısını magazinlerde paylaşmıyorsa anca yargılanır! Ne yaşadığını, ne hissettiğini kimse bilmez, kimse anlamaz! Kafasındaki algı neyse onu bilir, onu söyler milyonlarca insan. Bedeni üzerinden, boşanması, evlenmesi, hamileliği eleştirileri yavanlığında kalır sığ beyinler, basiretsiz düşünceler. Uzun süredir hastanede tedavi gören kıymetlisi, evladı ile mücadele verirken ne çektiğini o bilir... Aldığı nefes artık oğlu Beren için. Sabır diliyorum minik Pars’ın annesine, babasına, ağabeyine ve tüm ailesine."







Yeşim Salkım



"Çok üzgünüm hiç bir anne ve babaya rabbim bu acıyı yaşatmasın sevgili ebru allah size sabır versin başın sağolsun"







Sinan Akçıl



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Seda Sayan



"Çok üzgünüm çok ne diyeceğimi bilemiyorum nurlar içinde uyu Allahım sana sabır metanet versin. Harun kardeşim başın sağolsun"







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