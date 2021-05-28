Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun oldu. Peki eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu okulları /bölümleri biliyor musunuz? İşte ünlü isimleri mezun oldukları bölümler...

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki oyuncu Instagram'dan paylaştığı mezuniyet fotoğraflarının altına "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugun Harvard’dan mezun oldum!" notu düştü. İşte eğlence ve sanat dünyasının bitirdikleri okullar ve bölümler...

Deniz Can Aktaş / Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü





Ahsen Eroğlu / Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu





Fatih Artman/ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü





Barış Falay / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölüm





Ayşenil Şamlıoğlu/ Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü

Çağatay Ulusoy

İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü

Neslihan Atagül

Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü

Pelin Karahan

Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü

Kıvanç Tatlıtuğ

Kültür Üniversitesi - İletişim Tasarımı

Beren Saat

Başkent Üniversitesi - İşletme Bölümü

Kerem Bürsin

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin Pazarlama İletişimi Bölümü'nden mezun oldu.

Ceyda Düvenci

Oyuncu Ceyda Düvenci 41 yaşında yeniden üniversiteye başladı. Düvenci, 2. Sayfa programının haberine göre; Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başladı.

Elçin Sangu

Yeditepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Opera Bölümü

Burak Özçivit

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğrafçılık Bölümü

Engincan Ural



Sibel Can’ın Hakan Ural’dan olan oğlu Engincan Ural, geçen yıl ABD Miami Üniversitesi İşletme bölümünden dereceyle mezun olmuştu.



Engincan, Londra Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum”

Fahriye Evcen

Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulunu donduran Evcen daha sonra eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Cem Yılmaz

Boğaziçi Üniversitesi - Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü

Barış Arduç

Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönerek özel oyunculuk eğitimleri aldı.

Sinem Kobal

Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü

Kenan İmirzalıoğlu

Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Bölümü

Aslı Enver

Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü

İlker Kaleli

İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat Yönetimi Bölümü

Aras Bulut İynemli

İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü

Beyazıt Öztürk

Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü

Bergüzar Korel

Mimar Sinan Üniversitesi - Tiyatro Bölümü

Halit Ergenç

1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümlerini bitirdi.

Cansu Dere

İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakan Dere, oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdi.

Murat Boz

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü

Ceyda Düvenci



İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden bu kez yüksek lisans diplomasını da aldı.









Düvenci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek..."

Bonus: Justin Timberlake Justin Timberlake, müzik doktoru oldu. Berklee Müzik Konservatuvarı'ndan mezun olan ünlü yıldız, diplomasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.







Timberlake, "Hiçbir hayal çok büyük değildir, peşinden koşmaya devam edin ve bana güvenin" dedi.



Ünlü yıldızı tebrik eden eşi Jessica Biel ise şu yorumda bulundu: Gerçekten her şapka sana yakışıyor ama benim favorim bu oldu"