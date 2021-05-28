Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun oldu. Peki eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu okulları /bölümleri biliyor musunuz? İşte ünlü isimleri mezun oldukları bölümler...

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 1

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynarken 2016'da Harvard Üniversitesi'ni tam burslu olarak kazanan ve ABD'de eğitim alan Ece Hakim mezun olduğunu duyurdu. 22 yaşındaki oyuncu Instagram'dan paylaştığı mezuniyet fotoğraflarının altına "Lisedeki en yakın arkadaşım bana bu ayıcığı hediye ettiğinden beri Harvard’a gitmek benim hayalimdi. Bugun Harvard’dan mezun oldum!" notu düştü.

İşte eğlence ve sanat dünyasının bitirdikleri okullar ve bölümler... 

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 2
Deniz Can Aktaş / Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 3
Ahsen Eroğlu / Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 4
Fatih Artman/ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 5
Barış Falay / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölüm

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 6
Ayşenil Şamlıoğlu/ Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 7

Çağatay Ulusoy


İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 8

Neslihan Atagül


Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 9

Pelin Karahan


Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 10

Kıvanç Tatlıtuğ


Kültür Üniversitesi - İletişim Tasarımı
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 11

Beren Saat


Başkent Üniversitesi - İşletme Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 12

Kerem Bürsin


Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin Pazarlama İletişimi Bölümü'nden mezun oldu.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 13

Ceyda Düvenci 


Oyuncu Ceyda Düvenci 41 yaşında yeniden üniversiteye başladı. Düvenci, 2. Sayfa programının haberine göre; Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başladı.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 14

Elçin Sangu


Yeditepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Opera Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 15

Burak Özçivit


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğrafçılık Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 16

Engincan Ural

Sibel Can’ın Hakan Ural’dan olan oğlu Engincan Ural, geçen yıl ABD Miami Üniversitesi İşletme bölümünden dereceyle mezun olmuştu.

Engincan, Londra Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum”

Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 17

Fahriye Evcen


Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulunu donduran Evcen daha sonra eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 18

Cem Yılmaz


Boğaziçi Üniversitesi - Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 19

Barış Arduç


Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönerek özel oyunculuk eğitimleri aldı.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 20

Sinem Kobal


Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 21

Kenan İmirzalıoğlu


Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 22

Aslı Enver


Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 23

İlker Kaleli


İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat Yönetimi Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 24

Aras Bulut İynemli


İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 25

Beyazıt Öztürk


Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 26

Bergüzar Korel


Mimar Sinan Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 27

Halit Ergenç


1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümlerini bitirdi.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 28

Cansu Dere


İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakan Dere, oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdi.
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 29

Murat Boz


İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 30
Ceyda Düvenci 

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden bu kez yüksek lisans diplomasını da aldı.



Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 31
Düvenci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek..."
Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 32

Bonus: 

Justin Timberlake 

Justin Timberlake, müzik doktoru oldu. Berklee Müzik Konservatuvarı'ndan mezun olan ünlü yıldız, diplomasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.


Ece Hakim Harvard’dan mezun oldu - 33
Timberlake, "Hiçbir hayal çok büyük değildir, peşinden koşmaya devam edin ve bana güvenin" dedi.

Ünlü yıldızı tebrik eden eşi Jessica Biel ise şu yorumda bulundu: Gerçekten her şapka sana yakışıyor ama benim favorim bu oldu"

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER