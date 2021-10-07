Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu

Ünlü isimler, Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katıldı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Partiye aralarında Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Yasemin Allen gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.





