Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu

Ünlü isimler, Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katıldı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Partiye aralarında Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Yasemin Allen gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Partiden sonra otomobiline binerek mekandan ayrılan Sükan Etiler'de polis kontrolüne takıldı.
Alkollü olduğu görülen Sükan, alkolmetreyi üflemedi. İlerleyen dakikalarda Sükan, yakın bir arkadaşı aracılığıyla vale çağırarak evinin yolunu tuttu.
Alkolmetreyi üflemediği için Sükan'ın ehliyetine iki yıl el konuldu ve 3 bin 836 TL idari para cezası kesildi.
Sükan, daha önce de alkollü araç kullanması sonucu ehliyetini kaptırmıştı.
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