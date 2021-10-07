Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu

Daha önce de alkollü araç kullanması sonucu ehliyetini kaptıran oyuncu ve stilist Ece Sükan, Etiler'de katıldığı bir parti sonrası polis çevirmesinde alkolmetreyi üflemeyince ehliyetine el konuldu.

Haberler 07.10.2021 - 12:13

Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu - 1
Ünlü isimler, Bebek'teki bir mekanda düzenlenen partiye katıldı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Partiye aralarında Tuba Ünsal, Ece Sükan ve Yasemin Allen gibi oyuncuların da bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.


Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu - 2
Partiden sonra otomobiline binerek mekandan ayrılan Sükan Etiler'de polis kontrolüne takıldı.


Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu - 3
Alkollü olduğu görülen Sükan, alkolmetreyi üflemedi. İlerleyen dakikalarda Sükan, yakın bir arkadaşı aracılığıyla vale çağırarak evinin yolunu tuttu.


Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu - 4
Alkolmetreyi üflemediği için Sükan'ın ehliyetine iki yıl el konuldu ve 3 bin 836 TL idari para cezası kesildi.


Ece Sükan'ın olaylı gecesi: Ehliyetine el konuldu - 5
Sükan, daha önce de alkollü araç kullanması sonucu ehliyetini kaptırmıştı.

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER