Ed Sheeran ile Cherry Seaborn gizlice evlendi iddiası
Ed Sheeran'ın, sporcu sevgilisi Cherry Seaborn ile gizlice evlendiği konuşuluyor. İddiaları güçlendiren ise İngiliz şarkıcının düğün tarihiyle ilgili soruya yüzüğünü göstererek cevap vermesi oldu.
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1İngiliz şarkı yazarı ve yorumcusu Ed Sheeran, nişanlısı Cherry Seaborn ile gizlice evlendiğinin ipucunu verdi.
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2The Sun'ın haberine göre son verdiği röportaj sırasında evlilik yüzüğünü kameraya doğru tutan ünlü şarkıcı gizlice evlendiğinin imasında bulundu.
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3Röportajda evlilik ile ilgili sorulan "Tarih belli mi? Nerede ve ne zaman olacak?" sorusuna cevap vermeyen ama parmağındaki yüzüğü işaret eden şarkıcı gazeteciyi de şaşırttı.
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Röportajı yapan gazeteci, kısa süreli şaşkınlığın ardından Ed Sheeran'ı tebrik etti.
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5Ed Sheeran ile Cherry Seaborn, İngiltere Framlingham'da bulunan Thomas Mills High School'daki öğrencilik yıllarından tanışıyor. Aynı ilkokula giden ikilinin yolları 2015 yılında tekrar kesişmişti.
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Ed Sheeran nişan konusunda da sürpriz yapmış ve Instagram'dah Cherry Seaborn ile fotoğrafını paylaşarak "Yeni yıldan önce kendime nişanlı yaptım. Çok mutlu ve çok âşığız" ifadelerini kullandı.
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7Grammy ödüllü sanatçı, Cherry Seaborn'a olan aşkını Perfect adlı şarkısında da dile getirmişti. Şarkı sanatçının bir evi beraber paylaşabileceği güzel ve tatlı bir kızdan bahsediyor.