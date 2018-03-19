Eda Taşpınar 1500 rakımlı zirveye çıktı (-2 derecede sauna keyfi)
Geçtiğimiz hafta Meksika’da deniz keyfi yapan Eda Taşpınar, rotasını bu kez İtalya’ya çevirdi. Hava sıcaklığı ortalama -2 derece olan Ortisei şehrinde kayak yapan Taşpınar, daha sonra 1800 metre yükseklikteki saunada ısındı.
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1Geçtiğimiz haftalarda Meksika'da deniz keyfi yapan Eda Taşpınar, önceki gün de soluğu İtalya'da aldı.
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Birçok markanın reklamlarında modellik yapan Taşpınar, arkadaşlarıyla birlikte kayak tatili yapmak için gittiği Ortisei şehrindeki Val-Gardena kayak merkezinde adeta keyfin zirvesine çıktı.
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3Tatilde kesenin ağzını açan Taşpınar, konaklama için de geceliği 3 bin liralık Adler SPA Resorts'u tercih etti.
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4Bembeyaz karlar üzerinde kayak ve snowboard'daki hünerlerini sergileyen 38 yaşındaki Taşpınar, daha sonra ise ortalama 1500 metre yükseklikteki zirveye kurulu saunada keyif yaptı.
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538 yaşındaki model, eğlenceli tatilinden renkli kareleri de Instagram'da yayınladı.