Edirne'nin tescilli lezzeti tava ciğer iftar sofralarına lezzet katıyor

12.05.2021 - 06:48
Tava ciğer yapımının püf noktalarını anlattı
Edirneli ciğerci Uğurcan Imrak, tava ciğerin iftar sofralarını süsleyerek lezzet kattığını söyledi. Tam kapanma"sürecinde vatandaşların tescilli lezzeti evlerinde de yaptığını belirten Imrak, "Kentimizin bu güzel lezzeti iftar sofralarının vazgeçilmezi. Vatandaşlarımız paket servisle ya da kendileri evlerinde bu lezzeti yaparak sofralarını tatlandırıyor. dedi.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar da vatandaşların evlerinde Edirne usulü tava ciğer yapabileceklerini ifade etti.