Edward Norton'ın Leonardo DiCaprio’yu kurtarma hikayesi

Edward Norton, Galapagos Adaları’nda deniz biyoloğu Sylvia Earle ile dalış turunda Leonardo DiCaprio’nun imdadına yetiştiği 2016 yılına ilişkin konuştu.
The Jonathan Ross Show’da konuşan Norton, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmayı istediğini vurgulayarak “Bu hikayede gerçeklik payı var” dedi.
“Hak ettiğinden biraz fazla abartıldı” diyen 50 yaşındaki oyuncu konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Galapagos Adaları’ndaydık. Müthiş bir denizbilimci olan Sylvia Earle ile tüplü dalış yapıyorduk. Leo’yu uzun zamandır tanıyorum, etrafında hayvanlar olunca aklını yitiriyor. Gerçekten onlar için çocuksu bir tutkusu var"
"100 benekli fulya balığı sürüsü altımızdan geçti ve ben onun yüzündeki ifadeyi gördüm. Fotoğraf makinasıyla baktığını gördüm. 16 yaşımdan beri dalış yapıyorum. Düşünceli bir şekilde saatime baktım ve ‘Tüpümüzün bitmesi çok yakın’ dedim"
"Dalıp gittiğini gördüm ve bunun iyi bir şey olmadığını biliyordum, bu nedenle onu takip ettim çünkü kendi kendime düşündüm, o bu balıkların peşinden gidiyor, havası bitecekti ve bitti de."