Efsane sunucu Larry King iki çocuğunu art arda kaybetti

ntv.com.tr 23.08.2020 - 11:43
Larry King'in bir süredir kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kızı Chaia da ağabeyinden yaklaşık bir ay sonra hayata veda etti. Chaia, King'in Alene Akins ile olan evliliğinden dünyaya gelmişti.
"HİÇBİR BABA ÇOCUĞUNU TOPRAĞA VERMEK ZORUNDA KALMAMALI"
Çocuklarının ölümünün ardından Facebook sayfasından açıklama yapan King, “Büyük üzüntü ve bir babanın kırık kalbiyle iki çocuğum Andy King ve Chaia King’i kaybettiğimi doğruluyorum. Her ikisi de iyi ve düşünceli insanlardı, çok özleyeceğim. Andy beklenmedik şekilde 28 Temmuz’da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Chaia 20 Ağustos’ta, akciğer kanseri teşhisi konulmasından kısa süre sonra hayata veda etti. Onları kaybetmek çok kötü hissettiriyor. Hiçbir ebeveyn çocuğunu toprağa vermek zorunda kalmamalı” ifadesini kullandı.
King, geçen yıl felç geçirip ölümden dönmüştü. Efsane sunucu ve hayatta kalan üç çocuğu bu büyük acıyla başa çıkmaya çalışıyor.
SEKİZ EVLİLİK YAPTI
King, hayatı boyunca tam sekiz kez evlendi. İlk evliliğini 1952 ile 53 arasında Freda Miller ile yaptı. İkinci eşi Annette Kaye ile 1961'de evlenip aynı yıl boşandı.
King, ölen kızı Chaia'nın annesi Alene Akins ile 1961 ile 63 yılları arasında evli kaldı. Sonra ondan boşanıp 1963'te Mickey Sutphin ile evlendi. Bu evlilik dört yıl sonra bitince Alene Atkins ile ikinci kez hayatını birleştirdi. Fakat çift, 1972 yılında boşandı.
King, 1976 ile 1983 arasında Sharon Lepore, 1989 ile 1992 arasında Julie Alexander ile evlendi. 1997'de evlendiği son eşi Shawn King'e geçen yıl boşanma davası açtı. Larry King'in bu evliliklerden dört çocuğu bulunuyor. Hayatını kaybeden oğlunu ise evlat edinmişti.