Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen tatilde

Ekmek Teknesi ve Küçük Kadınlar dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Türkmen, Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu.

Bir süredir ekranlarda olmayan ve bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklayan Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi.