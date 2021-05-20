Ekmek Teknesi'nin Songül'ü Ekin Türkmen tatilde

Bir döneme damga buran Ekmek Teknesi dizisindeki Songül karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ekin Türkmen Bodrum tatilinde görüntülendi.
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20.05.2021 - 08:59
Geçtiğimiz günlerde Rumelihisarı'nda yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülenen oyuncu Ekin Türkmen, tatil için Bodrum Gümüşlük'e gitti.
Ekmek Teknesi ve Küçük Kadınlar dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Türkmen, Milliyet'ten Ali Keser'in haberine göre; 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu.
Bir süredir ekranlarda olmayan ve bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklayan Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi.
Gümüşlük'teki tatilcilerin kendisini fark edip balkona bakması üzerine rahatsız olan Türkmen, pareosunu üzerine giydi.
Ünlü oyuncunun adını vermek istemediği ve daha önce ele ele görüntülendiği yeni sevgilisinin yanında olmaması da dikkatlerden kaçmadı.
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