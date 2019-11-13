El Chapo’nun eşi Emma Coronel Aispuro televizyon yıldızı oluyor (Kartel hayatını anlatacak)

Reality şovda, eskiden uyuşturucu dünyası içinde yer alan 8 kişinin hayatları ve bu dünya dışında var olma çabaları anlatılıyor. Yayınlanan tanıtım videosunda Aispuro’nun şovda yer alan Michael Blanco ile Miami’de bir yatta buluştuğu görüldü. Blanco, “Kokain Vaftiz Annesi” olarak tanınan Griselda Blanco’nun en küçük oğlu. Meksika’da yakalanan ve ABD’ye teslim edilen uyuşturucu Sinaloa karteli lideri El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.