El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu karteli lideri Joaquin Guzman'ın gizlenmek için kullandığı bir ev piyango ödülü oldu.

17.09.2021 - 11:55

El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu - 1
Yapılan çekilişle şanslı biletin sahibi piyangoda Joaquin Guzman'ın evini kazandı.


El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu - 2
2 odalı evin değerinin 181 bin dolar yani yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtiliyor.


El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu - 3
Evin ödül olarak verileceğini Meksika Devlet Başkanı Obrador duyurmuştu. Guzman ödül olarak verilen evde, 2014'te baskına uğramıştı.


El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu - 4
Meksika donanmasının baskınından banyodaki gizli tünelden kaçarak kurtulmayı başarmıştı. İlk kez 1993'te hapse giren Guzman, 2001’de çamaşır sepeti içine saklanarak hapisten kaçmıştı.


El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu - 5
El Chapo 2014’te Meksika'da ABD ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Guzman, 2017'de Meksikalı yetkililerce ABD'ye teslim edilmişti.

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