El Chapo’nun gizlendiği ev piyango ikramiyesi oldu

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu karteli lideri Joaquin Guzman'ın gizlenmek için kullandığı bir ev piyango ödülü oldu. Yapılan çekilişle şanslı biletin sahibi piyangoda Joaquin Guzman'ın evini kazandı. 2 odalı evin değerinin 181 bin dolar yani yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirtiliyor. Evin ödül olarak verileceğini Meksika Devlet Başkanı Obrador duyurmuştu. Guzman ödül olarak verilen evde, 2014'te baskına uğramıştı. Meksika donanmasının baskınından banyodaki gizli tünelden kaçarak kurtulmayı başarmıştı. İlk kez 1993'te hapse giren Guzman, 2001’de çamaşır sepeti içine saklanarak hapisten kaçmıştı. El Chapo 2014’te Meksika'da ABD ve Meksika tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Guzman, 2017'de Meksikalı yetkililerce ABD'ye teslim edilmişti.