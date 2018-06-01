Elçin Sangu: Alan daraldıkça oyunculuk kısıtlanıyor

1 Elçin Sangu , Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’daki Mia rolüyle setlere döndü. InStyle dergisine kapak olan Sangu, dijital platformda yayınlanacak olan diziyle işlerinin kolaylaştığını söyledi.

2 Oyuncu, “Sansür ve içeriğimize karışılması konusunda rahat bir nefes alabilirsek, hayalimizdekine yakın bir sonuç çıkarmamız da kolaylaşır. Blutv’nin içeriği paralı ve bu daha özgür olduğumuz anlamına geliyor" dedi.

3 Sangu sözlerine şöyle dtevam etti: Televizyon herkese açık olduğu için orada alanınız daha dar. Alanınız daraldıkça da yaptığınız oyunculuk kısıtlı oluyor. Yaşamayanlar’ı izlediğinizde çok yüklenenler olacak, ‘Helal olsun’ diyenler olacak. Ne olursa olsun, önemli olan bizim böyle bir şeye cesaret edebilmiş olmamız” dedi.





4 Dizide dönüştürücüsü olan vampiri bulup, yeniden insan olmak isteyen Mia’yı oynayan Sangu, rolü için dövüş dersleri aldığını söyledi. Oyuncu, “İnsanlar ve vampirler arasında devam eden bir savaşı anlatıyoruz. Bu işin yapılacağını duyduğumda yönetmenimiz Alphan Eşeli’nin yanına ‘Merhaba ben Mia’ diyerek gittim. Hayatım boyunca fantastik şeyler izledim. Bunu kendi keyfim için yapıyorum” diye konuştu.