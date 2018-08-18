Elçin Sangu: Fantastik bir iş yapmak istiyordum

Türkiye'nin ilk vampir dizisi “Yaşamayanlar”ın başrolünde yer alan Elçin Sangu, "Yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum, özellikle vampir hikayelerine bayıldığım için hiç şüphesiz tam benim yapmak isteyeceğim şeydi ve projeye dahil olan ilk karakter ben oldum" dedi.
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Merakla beklenen vampir dizisi “Yaşamayanlar”ın başrolünde yer alan ve Mia karakterine hayat verecek olan Elçin Sangu, yeni projesi hakkında konuştu.
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Sangu, 8 bölüm sürecek projeye dahil oluş süreci ve proje hakkında düşünceleriyle ilgili şöyle dedi: “Yaşayamayanlar projesinin yapılacağını duyduğumda ajansım aracılığıyla iletişime geçip “Merhaba Ben Mia” diyerek gittim. Çünkü yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum, özellikle vampir hikayelerine bayıldığım için hiç şüphesiz tam benim yapmak isteyeceğim şeydi ve projeye dahil olan ilk karakter ben oldum."
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"Daha önce yapılmamış olması sebebiyle riskleri de vardı ama hiç düşünmedim, çünkü bence önemli olan yeni şeyler denemekten korkmamak ve tüm olabilecek tepkilere rağmen cesur eylemler ve işlere adım atabilmek... Bu işin başarısından çok cesareti takdir edilecek. Bu proje için en başından beri düşüncem; biz yapalım ve alternatif işler çoğalsın, daha iyileri de yapılsın, geleceğe umutla bakalım.”
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KONUSU
164 yaşında genç bir vampir olan Mia’nın kendisini vampire dönüştüren Dimitri’yi öldürüp yeniden insan olabilme amacıyla İstanbul’a gelişiyle başlayan dizide tutku, nefret, yaşam, ölümsüzlük, iyilik ve kötülük arasındaki sınırların belirsizleşmesiyle içinden çıkılmaz bir hal alan evrende insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir.