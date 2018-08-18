Elçin Sangu: Fantastik bir iş yapmak istiyordum

Sangu, 8 bölüm sürecek projeye dahil oluş süreci ve proje hakkında düşünceleriyle ilgili şöyle dedi: “Yaşayamayanlar projesinin yapılacağını duyduğumda ajansım aracılığıyla iletişime geçip “Merhaba Ben Mia” diyerek gittim. Çünkü yıllardır fantastik bir iş yapmak istiyordum, özellikle vampir hikayelerine bayıldığım için hiç şüphesiz tam benim yapmak isteyeceğim şeydi ve projeye dahil olan ilk karakter ben oldum."

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"Daha önce yapılmamış olması sebebiyle riskleri de vardı ama hiç düşünmedim, çünkü bence önemli olan yeni şeyler denemekten korkmamak ve tüm olabilecek tepkilere rağmen cesur eylemler ve işlere adım atabilmek... Bu işin başarısından çok cesareti takdir edilecek. Bu proje için en başından beri düşüncem; biz yapalım ve alternatif işler çoğalsın, daha iyileri de yapılsın, geleceğe umutla bakalım.”