Elçin Sangu: Sanıldığı gibi hayatlar yaşamıyoruz

9 Kere Leyla isimli yeni projesinin heyecanını yaşayan Elçin Sangu, dizi sürelerini eleştirerek, "Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz" dedi.
27.01.2020 - 15:33
Demet Akbağ ve Haluk Bilginer gibi usta isimlerle 9 Kere Leyla isimli filmde rol alan Elçin Sangu, Ortaköy’de sevgilisi Yunus Özdiken’le beraber bir mekandan çıkarken objektife takıldı.
Sevgilisinin muhabirlerle tartışması nedeniyle gergin dakikalar yaşayan Sangu, “Bazı arkadaşlarınızın tavrı çok çirkin, o yüzden tepki gösterdi. Sizi kırdıysak özür dilerim” diyerek muhabirlerin gönlünü aldı.
Sangu, yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine şu ifadeleri kullandı: "Bu sene dizi projem yok. Çünkü şartlar iyi değil. 150 dakika çok uzun. Sanıldığı gibi pırıltılı hayatlar yaşamıyoruz. Hep diyorum, biz pahalı ameleleriz"
34 yaşındaki Sangu daha önce verdiği bir röportajda "Gerçekten yaşamış birini canlandırmayı ister misin?" sorusuna, "Evet. Lady Diana’yı oynamak isterdim" diyerek yanıt vermişti.
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