Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu (Poyraz) Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi

Oyuncu Nil Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olup adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmesinden sonra stilist Eliz Sakuçoğlu 'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Sakuçoğlu, adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.

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"Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç"