Eliz Sakuçoğlu'nun kardeşi Duygu (Poyraz) Sakuçoğlu cinsiyet değiştirdi
Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirip erkek olması Türkiye’de çok konuşulmuştu. Şimdi ise Eliz Sakuçoğlu’nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu, cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu ve adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.
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Oyuncu Nil Erkoçlar'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olup adını Rüzgar Erkoçlar olarak değiştirmesinden sonra stilist Eliz Sakuçoğlu'nun kız kardeşi Duygu Sakuçoğlu da cinsiyet değiştirme ameliyatı oldu. Sakuçoğlu, adını Poyraz Sakuçoğlu olarak değiştirdi.
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2Geçirdiği operasyonlardan sonra hormon tedavisi gören Poyraz Sakuçoğlu en büyük desteği ablasından gördü.Soyal medya hesabından 'Hoşgeldin Poyraz' paylaşımında bulunan Sakuçoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
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3Poyraz Sakuçoğlu, instagram'da yayınladığı fotoğrafa, şunları yazdı:
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4"Bir yıl önce bugün her zaman yaşamak istediğim hayatı yaşamak için bir karar aldım. Bu da cinsiyetimi değiştirmek demekti. Bu tarz değişiklikler başka türlü yaşayamamaktan dolayı yüzleşmekten geldi. Son 12 ay içimi dışımla aynı hale getirmekle geçti. Erkek olarak hikayem her zaman içimde olan ve süregelen bir durumdu ama şimdi gerçek cinsiyetimi yaşayabiliyorum. Bu taze bir başlangıç"
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5"Hayatımdaki yeni bölüm yazılmayı bekliyor. Yeni sorular sorulacak, benimsenecek ve sevilecek. Yanıtlar keşfedilmeye devam edecek ve bu değişim sürecinde kendini keşfetmek ve keyif almak olacak"
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6Duygu Sakuçoğlu Instagram'daki ismini de Poyraz Duygu Sakuçoğlu olarak değiştirdi