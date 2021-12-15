Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi. 297 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi olan 50 yaşındaki Musk, 19 aylık oğlu X AE A-Xii’yi de Time’ın Yılın Kişisi kutlamasına götürdü.