Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde

Time dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' seçilen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Time 100 kutlamasına, şarkıcı Grimes ile birlikteliğinden olan oğlu X AE A-Xii ile birlikte katıldı.

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 15:57 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 16:02

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 1

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu , Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi. 297 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi olan 50 yaşındaki Musk, 19 aylık oğlu X AE A-Xii’yi de Time’ın Yılın Kişisi kutlamasına götürdü.

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 2

Saygın haber ve politika dergisi Time’ın sahibi olan Marc Benioff, baba-oğulun sahnede birlikte yer aldıkları iç ısıtan anların videosunu paylaştı.

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 3

Kısa X adıyla çağrılan küçük çocuk, babası Elon Musk’ın kucağında, etkinliğin yapıldığı salona girdiğinde seyircilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 4

Etkinlik esnasında da Elon Musk’ın kucağında oturup şaşkınlıkla etrafı seyretti.

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 5

Elon Musk, geçen ay da şarkıcı Grimes ile biten beraberliğinden olan oğlu ile bir sunum videosunda birlikte görülmüştü. Starship adlı uzay aracının yapım aşamasında gelinen son noktayı gösteren bu video, nadiren fotoğrafı yayımlanan küçük çocuğun son halini göstermesi açısından da önem kazandı.

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 6

ABD'li girişimci Musk ile üç yıldır aşk yaşadığı Kanadalı şarkıcı Grimes, eylül ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. 

"Grimes ile yarı yarıya ayrıldık" diyen Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait California'daki evinde yaşadığını belirtmişti. Musk ayrıca Grimes ile çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti. 

Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde - 7

YEDİNCİ ÇOCUĞU

Geçen yıl mayıs ayında dünyaya gelen X AE A-Xii, Musk'ın  Musk'ın yedinci çocuğu. Musk'ın önceki evliliklerinden altı çocuğu daha bulunuyor.

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