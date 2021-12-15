Elon Musk oğlu X ile Time 100 etkinliğinde

Haberler - ntv.com.tr 15.12.2021 - 15:57 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 16:02
SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk, Time dergisi tarafından ‘Yılın Kişisi’ seçildi. 297 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kişisi olan 50 yaşındaki Musk, 19 aylık oğlu X AE A-Xii’yi de Time’ın Yılın Kişisi kutlamasına götürdü.
Saygın haber ve politika dergisi Time’ın sahibi olan Marc Benioff, baba-oğulun sahnede birlikte yer aldıkları iç ısıtan anların videosunu paylaştı.
Kısa X adıyla çağrılan küçük çocuk, babası Elon Musk’ın kucağında, etkinliğin yapıldığı salona girdiğinde seyircilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.
Etkinlik esnasında da Elon Musk’ın kucağında oturup şaşkınlıkla etrafı seyretti.
Elon Musk, geçen ay da şarkıcı Grimes ile biten beraberliğinden olan oğlu ile bir sunum videosunda birlikte görülmüştü. Starship adlı uzay aracının yapım aşamasında gelinen son noktayı gösteren bu video, nadiren fotoğrafı yayımlanan küçük çocuğun son halini göstermesi açısından da önem kazandı.
ABD'li girişimci Musk ile üç yıldır aşk yaşadığı Kanadalı şarkıcı Grimes, eylül ayında ayrıldıklarını açıklamıştı.
"Grimes ile yarı yarıya ayrıldık" diyen Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait California'daki evinde yaşadığını belirtmişti. Musk ayrıca Grimes ile çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etmişti.
YEDİNCİ ÇOCUĞU
Geçen yıl mayıs ayında dünyaya gelen X AE A-Xii, Musk'ın Musk'ın yedinci çocuğu. Musk'ın önceki evliliklerinden altı çocuğu daha bulunuyor.