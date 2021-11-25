Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Elon Musk, Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını dile getirdi.

Haberler 25.11.2021 - 07:34

Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum - 1

Tesla ve SpaceX'in CEO'su , Twitter paylaşımlarının en az yarısını tuvaletten yaptığını söyledi.


Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum - 2

Musk paylaştığı tweet'te şu sözleri dile getirdi: Tweetlerimin en az yüzde 50'si porselen taht üstünden atıldı.


Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum - 3

Musk daha sonra neden böyle bir tercihte bulunduğunu ise "Bu bana teselli veriyor" sözleriyle açıkladı.


Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum - 4

Musk'ın Twitter'da yaklaşık 65 milyon takipçisi bulunuyor.


Elon Musk: Tweet'lerimi tuvalette atıyorum - 5

Musk, X AE A-XII adını verdiği 1,5 yaşındaki oğluyla Starship uzay aracı sunumu için kamera karşısına geçmişti. Kısaca X diye çağrılan küçük çocuk, videodaki kısa görüntüsüyle babasından rol çalmıştı.

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