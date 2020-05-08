Elon Musk'ın bebeğine verdiği isim tartışmasına yeni açıklama
Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in bebeklerine verdikleri 'X Æ A-12 Musk' isminin tartışmaları devam ediyor. Los Angeles'taki sağlık ofisinden bilir kişinin yaptığı açıklamaya göre, California eyaletinin yasalarına göre bir bebeğe sadece sembollerden isim koymanın legal olmadığı ifade edildi.
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08.05.2020 - 16:10
Space X’in CEO’su Elon Musk ve müzisyen sevgilisi Grimes'in bebekleri dünyaya geldi. Musk bebeğinin ismini 'X Æ A-12 Musk' olarak duyurdu.
İsmin açıklanmasının ardından sosyal medyada birçok yorum yapılırken isimde yer alan sembollerin anlamları da tartışmalara yol açtı.
Son olarak Los Angeles’taki Halk Sağlığı Başkanlığından açıklama geldi.
Sağlık ofisinden bir bilir kişinin yaptığı açıklamaya göre, California eyaletinin yasalarına göre bir bebeğe sadece sembollerden isim koymanın legal olmadığı söylendi.
Musk ve Grimes’ın oğullarına koyduğu “X Æ A-12” adının California yasalarına aykırı olduğunu söyleyen bilir kişi, böyle bir şeyin mümkün olmadığını belirtti.
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