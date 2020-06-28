Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk,yaptığı paylaşımla Amazon’un CEO’su Jeff Bezos'u tiye aldı.

28.06.2020 - 14:07

Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi - 1
Elon Musk’ın Jeff Bezos’u tiye alan paylaşımının nedeni Financial Times’ın önceki gün Seattle merkezli teknoloji devinin sürücüsüz araç şirketi Zoox’u satın aldığını aktarmasıydı.


Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi - 2
Zoox'a 1,2 milyar dolar ödeyen Bezos, Amazon’un paket teslimat sürecinin tamamlanmasına yardımcı olması için Zoox’la ilgileniyordu.


Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi - 3
Musk nu gelişmelerin ardından Bezos'a "O bir kpyacı" diyerek yüklendi.
Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi - 4
Zoox’un araçları, Tesla’nın aksine doğrudan müşterilere gitmek üzere tasarlanıyor.


Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi - 5
Musk ise 2019’da 2020’nin ortalarında şirketinin sürücüsüz otomobillerinin insan etkileşimi olmadan tamamen faaliyete geçeceğini ve sürücü koltuğunda oturanların sürüş sırasında yola bakmak zorunda kalmayacağını söylemişti.

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