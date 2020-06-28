Elon Musk'tan Jeff Bezos'a: Taklitçi

Tesla’nın CEO’su Elon Musk,yaptığı paylaşımla Amazon’un CEO’su Jeff Bezos'u tiye aldı.
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28.06.2020 - 14:07
Elon Musk’ın Jeff Bezos’u tiye alan paylaşımının nedeni Financial Times’ın önceki gün Seattle merkezli teknoloji devinin sürücüsüz araç şirketi Zoox’u satın aldığını aktarmasıydı.
Zoox'a 1,2 milyar dolar ödeyen Bezos, Amazon’un paket teslimat sürecinin tamamlanmasına yardımcı olması için Zoox’la ilgileniyordu.
Musk nu gelişmelerin ardından Bezos'a "O bir kpyacı" diyerek yüklendi.
Zoox’un araçları, Tesla’nın aksine doğrudan müşterilere gitmek üzere tasarlanıyor.
Musk ise 2019’da 2020’nin ortalarında şirketinin sürücüsüz otomobillerinin insan etkileşimi olmadan tamamen faaliyete geçeceğini ve sürücü koltuğunda oturanların sürüş sırasında yola bakmak zorunda kalmayacağını söylemişti.
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